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Радуйтесь солнцу, пока светит: с понедельника Латвию заполонят циклоны

© LETA 8 июня, 2026 07:41

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В первый день рабочей недели погоду на территории Латвии будет определять центр циклона, который пересечёт восточные районы страны, в результате чего утром в понедельник на юго-восток придёт зона интенсивных осадков, в течение дня она продвинется на север, во многих местах принесёт сильные ливни, как прогнозируют синоптики.

Во вторник и в среду будет переменная облачность, во многих местах ожидается дождь: во вторник - преимущественно на востоке, а в среду - уже на более обширной территории. Температура воздуха в эти дни во многих местах достигнет от +18 до +23 градусов.

Понедельник начнётся с облачной погоды, небо прояснится лишь местами. На большей части территории ожидается дождь. В западных и центральных районах страны сформируются дождево-кучевые облака, местами они принесут сильные ливни и грозы. Отдельный циклон придёт на юго-восток страны, где также ожидаются сильные дожди, местами с грозами, а кое-где возможны очень сильные ливни. Ветер, предположительно, будет слабым, но под грозовыми облаками он может усилиться до порывистого.

В Риге будет преимущественно облачно, во второй половине дня - кратковременный дождь. Температура воздуха в столице повысится до +21-23 градусов.

Во вторник дожди ожидаются ночью и утром в основном на востоке, сильные ливни продолжатся в Видземе, местами с грозами. В среду интенсивность дождей снизится.

Во вторник при слабом ветре в отдельных районах образуется туман, в среду ветер, от слабого до умеренного, задует с юга. Температура воздуха ночью - в пределах от +10 до +15 градусов, в среду в дневное время во многих местах она будет ниже, чем в понедельник и вторник.

Во второй половине недели синоптическая ситуация по-прежнему будет зависеть от нескольких циклонов, поэтому ожидаются обильные осадки и сырая погода, хотя солнце и будет время от времени выглядывать из-за облаков и всё ещё будет дуть слабый ветер. Температура воздуха днём, как предполагается, будет не выше +20 градусов.

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