Вас же снова завоёвывают! Министр обороны США обратился к Европе в годовщину высадки в Нормандии

Министр обороны США Пит Хегсет затронул тему миграции в речи, посвящённой 82‑й годовщине высадки союзников в Нормандии.

Выступая на американском военном кладбище в Кольвиль-сюр-Мер, Хегсет заявил: «Европейские берега штурмуют разные опасные идеологии». Он продолжил: «Побережье Испании, Италии, Греции, Болгарии. Прибывают лодки и люди... Когда европейские столицы что‑нибудь предпримут против этого вторжения? Или уже слишком поздно?»

«Я молюсь, чтобы нет, и верю, что нет», - добавил Хегсет.



Глава Пентагона прямо не упоминал иммиграцию, однако администрация Трампа в целом неоднократно критиковала миграционную политику Европы и её пограничную защиту. В сентябре президент США Дональд Трамп заявил в ООН европейским странам, что миграция их «разрушает».

Он также воспользовался случаем, чтобы призвать к более тесному трансатлантическому оборонному сотрудничеству, заявив, что мир зависит от устойчивой военной мощи по обе стороны Атлантики.

«Похороненные здесь люди сражались в боевом союзе, где каждый участник в полной мере вкладывал свой труд, свою отвагу и свою готовность жертвовать. Не пустые лозунги, не пышные саммиты, не коммюнике. Настоящие союзники, которые делают реальные дела, несут реальные потери ради общей цели, стоящей того, чтобы бороться и умирать», - сказал глава Пентагона.

Хегсет призвал европейских союзников активизироваться, предупредив, что «мир обеспечивается только силой».

На основным международных мероприятиях по случаю 82-й годовщины высадки в Нормандии, проходивших позже в тот же день, он не присутствовал.