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Ланга похвалила русских; чем они это заслужили? (2)

Редакция PRESS 8 июня, 2026 09:18

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LETA

Депутат Рижской думы Лиана Ланга поделилась на платформе "Х" личными наблюдениями во время поездки в общественном транспорте.

"Еду в автобусе, заходят русские из Саулкалне. Здороваются по-латышски, билет покупают по-латышски. Так должен вести себя русский, если он хочет быть частью Латвии! Говори по-латышски!" - пишет она.

Откуда депутату известно, что это были именно русские, осталось неизвестным, а сама она не уточняет.

В комментариях некая Эвита написала: "Русские разные бывают" и процитировала чужой пост в соцсети: "От соседа в Каугури получила наезд, что являюсь ужасной националисткой, и что мне надо ехать жить в другое место. Что же я сделала? Поздоровалась по-латышски! Обожаю Каугури».

Ланга ей советует сообщать в спецслужбы о тех, кто называет латышей "нацистами", хотя это слово в цитируемом посте не употребляется.

Затем депутату задают вопрос: "Почему вы, живя в Икшкиле, баллотировались в Риге, а не у себя в Огрском крае? Не пришлось бы "русских из Саулкалне" каждое утро слушать".

На это Ланга отвечает: "Я рижанка, родилась в Риге, задекларирована в рижской квартире, у меня есть недвижимость вне Риги, как и у многих латышей. Вы точно не будете определять, где мне жить, на каких автобусах передвигаться, что видеть и наблюдать, что комментировать. Дерусифицируй Латвию!"

На это комментатор возразил: "У меня, в отличие от вас, нет постоянной необходимости для кого-то что-то определять" и получил в ответ: "В Латвии язык общения, согласно закону, латышский! Законы определяют!".

Есть и другие отклики:

- Во-первых, дамочка, ты уже изначально проявляешь неуважение к людям, назвав их русскими. Такое презрительное выражение "русские из Саулкалне" - это русскоязычные жители. Радуйся, что по-латышски говорят, а не относись с презрением, разжигая вражду и говоря в такой высокомерной форме.

- Так это как бы похвала или всё же презрение?

- Давайте угадаю: в Саулкалне не было русской школы. 

- Люблю латышей, protu latviski, ненавижу нацистов!

 

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Комментарии (2)
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