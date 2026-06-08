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«Это часть нашей истории»: вице-мэр Ратниекс против переименования парка Победы (2)

Редакция PRESS 8 июня, 2026 08:19

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LETA

В субботу, 6 июня, агентство LETA сообщило о сборе подписей за переименование парка Победы в парк Солнца. На это отреагировал вице-мэр Эдвард Ратниекс, который с таким переименованием категорически не согласен.

На платформе "Х" он написал:

"Заново напомню латышам - историю надо знать. Парк Победы получил своё название в честь победы латвийской армии над войсками Бермондта во время Войны за независимость Латвии. Это часть нашей истории и памяти наших предков. Парком Солнца можно назвать любой новый парк, а это место призываю чтить и оставить в покое. Благоустроив парк Победы, мы вновь обрели его истинный смысл и вернули его Риге, рижанам и Латвии. Будем его беречь!"

Что думает публика?

- Оставьте в покое название парка Победы! Кстати, каким критериям эта бессмыслица соответствовала, раз Manabalss пропустил её сквозь свои сита? С головой в этой конторе не дружат?

- Всё здорово, но надо бы в парке поставить и какую-нибудь скульптуру или стелу, которая разъясняла бы незнайкам и иностранцам значение этого парка в нашей истории.

- Совершенно согласна! Без этой борьбы не было бы Латвии!

- Эдвард Ратниекс, можно было бы только добавить "парк Победы Латвии". Чтобы ясность была и вате поплохело. А может, "парк Свободы"? Объединили бы и 18 ноября, и 4 мая. Парк Свободы Латвии. Объединяет и свободу, и независимость. И никакой привязки к СССР.

- Интересно, а автор инициативы знает, что в Риге уже есть сад Солнца (Саулесдарзс)? Вообще в последнее время многие инициативы по переименованию очень уж бойко создают дубликаты. Хорошо, что волна переименований улиц Гоголя-Тургенева-Пушкина-Лермонтова-Ломоносова не создала дубликатов.

- Лет через десять, если в школах ещё будут учить историю, всё будет окей, дети будут знать, какой Победы, а остальных станет меньше. Кебабам и так будет всё равно. 

- Вот что бывает, когда в школах историю не преподают...

 

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