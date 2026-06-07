«Заказал у девушек рубашку»: за что юрист раскритиковала премьера?

На выходных Кулбергс опубликовал на платформе "Х" пост, в котором рассказал о посещении ярмарки в Этнографическом музее, где ему очень понравилось и он даже кое-что прикупил, а также заказал "у девушек" новую льняную рубашку к вечеру Лиго, и ему пообещали, что к празднику успеют сшить.

Речь идёт о предпринимательницах Инесе Делвине и Элите Яудземе, которым принадлежит предприятие по выпуску изделий из льна Linu māja.

Однако слово "девушки" пришлось не по вкусу некоторым комментаторам.

Вот, например, Raiva возмутилась: "У девушек. В Латвии мужчины вообще в состоянии воспринимать серьёзно профессиональных ремесленниц или представительниц любой профессии, должности? Поэтому и в правительстве почти только одни мужчины, где уж ДЕВУШКАМ за этот стол попасть".

А юрист Линда Мазуре и вовсе ретвитнула пост премьера, снабдив его комментарием: "Премьер, который понизил бренд по изготовлению успешных и высококачественных льняных изделий Linu māja до уровня "у девушек". Образец деградирующей и простецкой коммуникации". Своё мнение она подкрепляет тем, что "премьер не в детском садике" и "в литературном языке так обозначают несовершеннолетних" (meitene также переводится как "девочка" - Ред.), назвав стиль, которым изъясняется премьер, "деревенским и токсичным".

Впрочем, у публики Мазуре понимания не нашла: большинство комментаторов как раз считают, что Кулбергс всё написал "нормально и по-человечески":

- Я там ничего деградирующего не вижу. До сих пор слово "девушки/девочки" не означало ничего предосудительного, но я, конечно, не знаю, какая каша варится в котелках у "Прогрессивных".

- Женщин до сих пор принято называть девушками - в том числе и тогда, когда они являются владелицами предприятий, профессионалами или руководителями. А вот мужчин мы называем мужчинами и понимаем, что главу правительства назвать мальчиком было бы неприемлемо.

- А не сами ли предпринимательницы должны об этом волноваться? И неужели эпитет "девушка" в самом деле такой унизительный, что для предпринимательниц не подходит? Я считаю, что одно не исключает другое.

- Успокойтесь. Есть дяденьки за сорок, которые женщин зовут "тётями", как будто сами - маленькие мальчики. По-моему, это хуже, чем когда господин называет своих сверстниц "девушками".

- Женщина, не грусти и иди загорать, погода на улице классная.

- Единственный, кто в данный момент деградирует, это ты! Ты заступаешься за них, о чём они тебя не просили. Им на то, как их назвали, полностью пох*й, потому что от этого их бизнес не станет хуже, а их продукт - хреновее.

- Мне кажется, что премьер отлично отрекламировал конкретное предприятие.

- А "дамы" его бы спасло? Корректно ли выделять одно предприятие среди десятков других? P.S. Полотенца и правда хорошие.

- "Дама" совсем не подходит. "Ремесленница", если уж речь о ткачихах, которые льняные полотенца ткут.

- "У госпож" было бы лучше?

- Надо быть инклюзивными, нельзя говорить и "у парней". Давайте называть друг друга "персонами". Правда, рад, что живу в Африке, где нет этих проблем первого мира. Здесь в таких случаях используется обращение "sister".

- Соглашусь! А спросил ли премьер о желаемых личных местоимениях, может, оно (viņo) небинарное! Наглость какая.

- А у нас премьер клёвый пацан! P.S. Может, докопайся до действительно важных дел? Например, насчёт льняной промышленности, которая у нас пришла в упадок: её когда-то можно было развивать в Латгалии, а теперь мы лён у литовцев покупаем.

- Спасибо за разъяснение: впредь, как услышу "мы, девочки", "это девичьи разговоры" и т.д., буду знать, что речь идёт о деревенщинах, о токсичных женщинах.

- Согласен, надо было употребить "у девчонок".

- Вам, видно, не даёт покоя, что "Прогрессивных" выкинули из правительства, если надо начинать массово буллить Кулбергса? Причём каждый день и бесчисленное множество раз!

- Вот же вы токсичная девушка. Опять нехорошо. Я бы понял, напиши чувак "заказал у зайчиков"...

- Зачем оскорбляться вместо других? Кто-то из "девушек" требовал, возмущался, твитнул? Истеричное амплуа исправительницы мира больше вредит женской репутации.

- Как раз наоборот, превосходная реклама. Чтобы увидеть что-то деградирующее, нужен особый талант или что-то ещё...

- Вот как тёте с вином завидно, никто девушкой не называет, кислятину не покупает, ничего другого не остаётся, как угрюмо бухтеть в уголке.

- Мне кажется, очень мило. Силиню тоже недавно кто-то женщиной назвал, и никто не скандалил.

- А что, правильнее было бы сказать "у тёток" или "у бабок"?