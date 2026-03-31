Логика проста. Они там в России действительно что-то производят (те самые аналоги Shahed) и наносят ущерб (хотя и с апокалиптическими затратами ). У нас есть Корпорация обороны, более известная закупками электромобилей и декларативными заявлениями о проекте производства артиллерийских снарядов Rheinmetall, который стартует или не стартует, наверное, когда уже спишут пушки, подходящие для этих снарядов. Проект продвигается так же стремительно, как строительство забора на границе.

Во-вторых, русские, очевидно, серьезно тратятся на шпионов по всему миру. У нас шпионов даже не ловят, за исключением одного-другого уже пенсионера, списанного. В-третьих, нет даже патронов, да и их производство связано с хорошо известным публичным скандалом.

О том, насколько хорошо работает наше правительство, я точно не знаю, но защита страны, очевидно, не входит в его приоритеты. Им пофиг, зато очень-очень много осваиваемых денег (плюс 435 миллионов только в этом году).

Не удалось закупить только сабли, но это небольшой провал — всего 0,05% от осваиваемых средств.

Есть и хорошая новость — у нас идут инвестиции в бетон! Везде, во всех сегментах. Например, построена «китайская стена» у аэропорта, которая, правда, никак оборону не укрепит. На границу отвезли и высыпали бетонные глыбы, видимо, немного перепутав их с волнорезами, что так хорошо работают на морском побережье у молов.

В каком веке мы начнем снабжать армию тысячами дронов, которые сейчас в Украине существенно компенсируют малочисленность людей (критически важный фактор и у нас!), — ну, это я не берусь прогнозировать.

Возможно, многие у нас в стране смотря на вещи оптимистичнее, ведь в новую тюрьму в Лиепае еще никого из наших деятелей не доставили».