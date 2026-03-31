«Думаю, у нас бюджет на оборону пилят успешнее, чем в России»: Pietiek

Редакция PRESS 31 марта, 2026 12:01

Латышские СМИ

«Я думаю, что у нас оборонный бюджет расхищают и растрачивают успешнее, чем в России, - пишет Гунтар Витолс на портале Pietiek.com.

Логика проста. Они там в России действительно что-то производят (те самые аналоги Shahed) и наносят ущерб (хотя и с апокалиптическими затратами ). У нас есть Корпорация обороны, более известная закупками электромобилей и декларативными заявлениями о проекте производства артиллерийских снарядов Rheinmetall, который стартует или не стартует, наверное, когда уже спишут пушки, подходящие для этих снарядов. Проект продвигается так же стремительно, как строительство забора на границе.

Во-вторых, русские, очевидно, серьезно тратятся на шпионов по всему миру. У нас шпионов даже не ловят, за исключением одного-другого уже пенсионера, списанного. В-третьих, нет даже патронов, да и их производство связано с хорошо известным публичным скандалом.

О том, насколько хорошо работает наше правительство, я точно не знаю, но защита страны, очевидно, не входит в его приоритеты. Им пофиг, зато очень-очень много осваиваемых денег (плюс 435 миллионов только в этом году).

Не удалось закупить только сабли, но это небольшой провал — всего 0,05% от осваиваемых средств.

Есть и хорошая новость — у нас идут инвестиции в бетон! Везде, во всех сегментах. Например, построена «китайская стена» у аэропорта, которая, правда, никак оборону не укрепит. На границу отвезли и высыпали бетонные глыбы, видимо, немного перепутав их с волнорезами, что так хорошо работают на морском побережье у молов.

В каком веке мы начнем снабжать армию тысячами дронов, которые сейчас в Украине существенно компенсируют малочисленность людей (критически важный фактор и у нас!), — ну, это я не берусь прогнозировать.

Возможно, многие у нас в стране смотря на вещи оптимистичнее, ведь в новую тюрьму в Лиепае еще никого из наших деятелей не доставили».

 

«Вас тут все ненавидят»: оскорблявшая украинца пассажирка такси попала на видео
«Вас тут все ненавидят»: оскорблявшая украинца пассажирка такси попала на видео (1)

В Эстонию этой ночью влетели 10 украинских дронов: нашли не все
В Эстонию этой ночью влетели 10 украинских дронов: нашли не все

Бил, душил, связал руки и ноги: полиция освободила рижанку от родного мужа
Бил, душил, связал руки и ноги: полиция освободила рижанку от родного мужа

Какие яйца полезнее: белые, коричневые, «деревенские»?

В латвийских торговых сетях с выбором яиц проблем нет. Разнообразие упаковок, производителей, цен... И все чаще на упаковках пишут, что яйца снесли куры, не содержащиеся в клетках. Что это означает? От чего зависит размер яйца? И всегда ли деревенские больше?

Концептуально одобрено: гражданам третьих стран разрешат водить только с латвийскими правами?

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник концептуально поддержала для рассмотрения в первом чтении предложенные фракцией Союза зеленых и крестьян (СЗК) поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают обязанность граждан третьих стран, находящихся в Латвии более полугода и участвующих в дорожном движении, получить латвийское водительское удостоверение.

Случилось чудо: цены на топливо поползли вниз

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

«Ад на земле»: как в Буче фиксировали преступления армии РФ

Во время оккупации Бучи многие ее жители рисковали жизнью, документируя военные преступления армии РФ. Эти материалы впоследствии помогли установить причастных к убийствам и насилию мирных жителей.

Без этого не сможете купить билет: Rīgas satiksme напоминает

Rīgas satiksme распространила важное сообщение для пассажиров о необходимости обновить мобильное приложение. С 31 марта в сервисе внедрено новое платёжное решение для повышения безопасности расчётов, и без обновления приложения покупка билетов будет невозможна.

Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше

С 2014 года число лиц с двойным гражданством Латвии и России увеличилось в четыре раза, сообщил во вторник на заседании подкомиссии по внутренней безопасности комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции представитель Министерства внутренних дел (МВД).

Сайт положили сами? VUGD ответил Силине

Премьер-министр Эвика Силина (Новое единство) заявила, что потребует от Государственной службы пожарной охраны и спасения (VUGD) разъяснений относительно технических возможностей интернет-сайта «112.lv». Также министр внутренних дел Рихардс Козловскис (Новое единство) поручил ответственным службам внутренних дел оперативно решить технические нюансы.

