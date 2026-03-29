Экономист — о политике в области демографии: «Это оказалось большой ложью»

Когда, где и кто такое заявлял, экономист не уточнил.

До сих пор великий нарратив звучал так: нам не надо заботиться о детях, это не так важно. Дети, возможно, когда-то в старину были важны, чтобы позаботиться о нашей пенсии, но в наши дни в этом больше нет необходимости.

И, по мнению Ошлейса, люди сейчас видят, что всё наоборот: в наши дни как раз необходимость ещё больше, потому что при нынешнем демографическом кризисе трудно представить, как всем будут выплачиваться пенсии в предусмотренном размере.

Такое мышление, считает экономист, должно измениться, и он надеется, что в будущие годы оно изменится и люди будут больше рожать. Расширенный вопрос - как добиться, чтобы люди поверили в эту стратегию.

Стратегия обязательно должна быть направлена на рост благосостояния Латвии, каждый может ассоциировать это с самим собой - мы все вместе работаем как единое общество, чтобы быть более благополучным и богатым. Важно также регулярно осматриваться - что изменилось, что делать дальше, как мы адаптируемся, в противном случае такая стратегия станет ещё одним документом, который будет отложен в долгий ящик.