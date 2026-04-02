Латгальский районный суд 1 апреля собрался на первое заседание по делу о трагическом ДТП, повлекшим смерть двух человек. По версии обвинения, водитель транспортного средствам нарушил правила дорожного движения, превысил скорость и не справился с управлением — это повлекло за собой гибель двух человек.

Обвиняемый уже успел выплатить компенсации семьям погибших: материальную (более 5 тыс. евро) и моральную (30 тыс. евро). Он признает последствия аварии, но не суть обвинения.

Защита настаивает, что в момент аварии мужчине стало плохо и он не контролировал скорость и направление машины.

Однако в заключении группы судмедэкспертов указано, что авария, вызванная с резким ухудшением здоровья, маловероятна.

Подсудимого обвиняют в нарушении правил дорожного движения, если это повлекло гибель двух и более людей. За такое деяние закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до двенадцати лет, а также лишения водительских прав на срок до семи лет.