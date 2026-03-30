«Вначале пациенты считают, что просто служат обществу», — объясняет один анонимный эксперт, который сам в свое время не смог покинуть должность три созыва подряд. «Однако очень скоро они уже не могут функционировать без утреннего кофе в буфете Сейма и звука захлопнутой помощником двери служебного автомобиля». По последним наблюдениям, болезнь развивается постепенно — начиная с легкой эйфории после первой пресс-конференции и заканчивая полной потерей реальности, при которой пациент верит, что его слова что-то меняют. Основные симптомы —

1. Неконтролируемая потребность говорить в микрофон. Пациент не может пройти мимо камеры, не произнеся фразу «мы тщательно оцениваем эту ситуацию». В более тяжелых случаях он начинает давать интервью даже зеркалу в лифте.

2. Передозировка обещаний. Изначально пациент планирует пообещать построить один мост и провести умеренную реформу. За десять минут он обещает бесплатное электричество, двойные зарплаты и индивидуальную золотую рыбку каждому налогоплательщику. Ни одно из обещаний не отменяется, поскольку пациент их уже не помнит.

3. Острый абстинентный синдром после выборов. После потери должности наблюдаются потливость и рефлекторное желание созвать пресс-конференцию на любую тему, включая погоду на кухне. Некоторые пациенты пытаются «координировать» семейный ужин, создавая рабочую группу с женой и котом.

4. Патологическая невосприимчивость к критике. На ранних стадиях пациент бурно реагирует на негативную статью. Позже он спокойно игнорирует уличные протесты, расследования и реальность в целом. Эксперты отмечают, что на этой стадии кожа становится настолько толстой, что ее можно использовать в инфраструктурных проектах.

5. Замена реальности «процессом». Пациент перестает отличать реальные проблемы от презентаций в PowerPoint. Вопрос о цене на молоко заменяется трехчасовой дискуссией о «стратегическом видении молочного сектора до 2040 года».

6. Неспособность физически встать с рабочего кресла. Даже в критических условиях — когда кресло ломается, комната заполняется дымом или рейтинги падают ниже нуля — пациент продолжает сидеть и повторяет: «ситуация под контролем». С медицинской точки зрения это классифицируется как хронический синдром сидения.

Специалисты подчеркивают, что раннее вмешательство общества имеет критическое значение. Наиболее эффективные методы лечения включают:

- Ротационную терапию — принудительное перемещение пациента с кресла каждые четыре года,

- курсы лишения иммунитета — контролируемое столкновение с правовыми последствиями,

- реабилитацию в частном секторе экономики— где пациент впервые сталкивается с понятием «результат».

К сожалению, эксперты предупреждают, что без регулярного лечения большинство пациентов переживают рецидив и возвращаются в систему, зачастую с еще более тяжелыми симптомами и усовершенствованной способностью обещать неизмеримое.

«Это не индивидуальная проблема», — подчеркивают специалисты. «Это кризис общественного здравоохранения. Чем дольше мы игнорируем симптомы, тем глубже укореняется проблема».