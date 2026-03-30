Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 30. Марта Завтра: Igmars, Ilgmars, Nanija
Доступность

Наша элита поражена профзаболеванием — неспособностью оторвать себя от кресла: фельетон Pieteik

Редакция PRESS 30 марта, 2026 13:12

Латышские СМИ 0 комментариев

"Рига. Ведущие специалисты в области политического здоровья подтверждают тревожную тенденцию: всё больше должностных лиц страдают от прогрессирующего поведенческого расстройства Sedes Adictum, известного в народе как «кресло-зависимость». Болезнь поражает людей, имеющих доступ к мягким кожаным креслам, служебному транспорту и неограниченному количеству микрофонов, - так начинает свой фельетон ан Pietiek.com Раймонд Криевиньш. 

«Вначале пациенты считают, что просто служат обществу», — объясняет один анонимный эксперт, который сам в свое время не смог покинуть должность три созыва подряд. «Однако очень скоро они уже не могут функционировать без утреннего кофе в буфете Сейма и звука захлопнутой помощником двери служебного автомобиля». По последним наблюдениям, болезнь развивается постепенно — начиная с легкой эйфории после первой пресс-конференции и заканчивая полной потерей реальности, при которой пациент верит, что его слова что-то меняют. Основные симптомы —

1. Неконтролируемая потребность говорить в микрофон. Пациент не может пройти мимо камеры, не произнеся фразу «мы тщательно оцениваем эту ситуацию». В более тяжелых случаях он начинает давать интервью даже зеркалу в лифте.

2. Передозировка обещаний. Изначально пациент планирует пообещать построить один мост и провести умеренную реформу. За десять минут он обещает бесплатное электричество, двойные зарплаты и индивидуальную золотую рыбку каждому налогоплательщику. Ни одно из обещаний не отменяется, поскольку пациент их уже не помнит.

3. Острый абстинентный синдром после выборов. После потери должности наблюдаются потливость и рефлекторное желание созвать пресс-конференцию на любую тему, включая погоду на кухне. Некоторые пациенты пытаются «координировать» семейный ужин, создавая рабочую группу с женой и котом.

4. Патологическая невосприимчивость к критике. На ранних стадиях пациент бурно реагирует на негативную статью. Позже он спокойно игнорирует уличные протесты, расследования и реальность в целом. Эксперты отмечают, что на этой стадии кожа становится настолько толстой, что ее можно использовать в инфраструктурных проектах.

5. Замена реальности «процессом». Пациент перестает отличать реальные проблемы от презентаций в PowerPoint. Вопрос о цене на молоко заменяется трехчасовой дискуссией о «стратегическом видении молочного сектора до 2040 года».

6. Неспособность физически встать с рабочего кресла. Даже в критических условиях — когда кресло ломается, комната заполняется дымом или рейтинги падают ниже нуля — пациент продолжает сидеть и повторяет: «ситуация под контролем». С медицинской точки зрения это классифицируется как хронический синдром сидения.

Специалисты подчеркивают, что раннее вмешательство общества имеет критическое значение. Наиболее эффективные методы лечения включают:

- Ротационную терапию — принудительное перемещение пациента с кресла каждые четыре года,

- курсы лишения иммунитета — контролируемое столкновение с правовыми последствиями,

- реабилитацию в частном секторе экономики— где пациент впервые сталкивается с понятием «результат».

К сожалению, эксперты предупреждают, что без регулярного лечения большинство пациентов переживают рецидив и возвращаются в систему, зачастую с еще более тяжелыми симптомами и усовершенствованной способностью обещать неизмеримое.

«Это не индивидуальная проблема», — подчеркивают специалисты. «Это кризис общественного здравоохранения. Чем дольше мы игнорируем симптомы, тем глубже укореняется проблема».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Скандал в ЦИК: обнаружилась фиктивная сотрудница, помогавшая мужу не платить алименты
Важно

Скандал в ЦИК: обнаружилась фиктивная сотрудница, помогавшая мужу не платить алименты (1)

«Это как сильный удар по голове»: Слайдиньш об упавшем в Латвии беспилотнике
Важно

«Это как сильный удар по голове»: Слайдиньш об упавшем в Латвии беспилотнике

Потому и занимаются таким свинством: Иябс подозревает Россию
Важно

Потому и занимаются таким свинством: Иябс подозревает Россию

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Никаких больше мопедов на тротуарах: вводятся новые правила

Важно 14:21

Важно 0 комментариев

С 1 апреля в Латвии вступают в силу более строгие требования к использованию микромобильного транспорта. В частности, самодвижущимся электровелосипедам запретят ездить по тротуарам, а до 30 апреля их владельцы обязаны зарегистрировать транспорт и оформить обязательную страховку (OCTA).

С 1 апреля в Латвии вступают в силу более строгие требования к использованию микромобильного транспорта. В частности, самодвижущимся электровелосипедам запретят ездить по тротуарам, а до 30 апреля их владельцы обязаны зарегистрировать транспорт и оформить обязательную страховку (OCTA).

Читать
Загрузка

Не соответствует Сатвертсме: принято решение по вопросу о языках нацменьшинств в LSM

Новости Латвии 14:16

Новости Латвии 0 комментариев

Конституционный суд Латвии признал несоответствующим Конституции регулирование о языках меньшинств в общественных СМИ (LSM).

Конституционный суд Латвии признал несоответствующим Конституции регулирование о языках меньшинств в общественных СМИ (LSM).

Читать

Цены на топливо возьмут под контроль: продавцам грозит новый «солидарный» налог

Важно 14:03

Важно 0 комментариев

Розничные продавцы топлива будут облагаться солидарным сбором, если их фактическая розничная цена превысит объективно рассчитанную индикативную розничную цену более чем на 3%. Такой законопроект подало Министерство экономики.

Розничные продавцы топлива будут облагаться солидарным сбором, если их фактическая розничная цена превысит объективно рассчитанную индикативную розничную цену более чем на 3%. Такой законопроект подало Министерство экономики.

Читать

Там нечем было делиться: Рижская дума — о подозрении в коррупции на променаде Мукусалас

Новости Латвии 13:50

Новости Латвии 0 комментариев

Следует ли Рижской думе продолжать сотрудничество с подрядчиком, участвовавшим в проекте и являющимся одним из победителей конкурса на реконструкцию Вантового моста, несмотря на строительные ошибки на набережной Мукусалас? Об этом рассказывает nra.lv.

Следует ли Рижской думе продолжать сотрудничество с подрядчиком, участвовавшим в проекте и являющимся одним из победителей конкурса на реконструкцию Вантового моста, несмотря на строительные ошибки на набережной Мукусалас? Об этом рассказывает nra.lv.

Читать

Тяжелые пролежни и недостаточное питание: почему молодая женщина умерла в центре соцухода?

Важно 13:43

Важно 0 комментариев

Тяжелые пролежни и недостаточное питание. После смерти молодой женщины в центре социального ухода возбуждено уголовное дело

Тяжелые пролежни и недостаточное питание. После смерти молодой женщины в центре социального ухода возбуждено уголовное дело

Читать

Тут два небольших новых фактора: Димитров прокомментировал решение суда КС по языкам нацменьшинств в LSM

Важно 13:41

Важно 0 комментариев

Сегодня Конституционный суд Латвии вынес решение в деле о языке содержания общественных СМИ. Сухой остаток: суд пришёл к выводу, что содержания на русском слишком много, содержания на языках других нацменьшинств - слишком мало, но сколько правильно - решать должен Сейм, а не сами общественные СМИ или совет по ним. Сейму дано время до 1 мая 2027 года изменить регулирование. Ситуацию на своей странице в Facebook прокомментировал правозащитник Алексей Димитров.

Сегодня Конституционный суд Латвии вынес решение в деле о языке содержания общественных СМИ. Сухой остаток: суд пришёл к выводу, что содержания на русском слишком много, содержания на языках других нацменьшинств - слишком мало, но сколько правильно - решать должен Сейм, а не сами общественные СМИ или совет по ним. Сейму дано время до 1 мая 2027 года изменить регулирование. Ситуацию на своей странице в Facebook прокомментировал правозащитник Алексей Димитров.

Читать

Могут ли коллекторы звонить родственникам должника и требовать долг?

Юридическая консультация 13:37

Юридическая консультация 0 комментариев

-Мой брат набрал быстрых кредитов, а теперь не может вернуть долги и скрывается от коллекторов. Так теперь они звонят мне и просят сообщить, где он, и дать его номер телефона. Разве я должна сообщать? И вообще, имеют ли они право мне звонить с такими вопросами? Я не знаю, откуда они взяли мой номер телефона. На этот вопрос они мне говорят, что якобы брат дал мой номер и что, мол, я могу долг вернуть за него. Я ничего такого не говорила ему и не собиралась за него платить. У него своя жизнь, у меня – своя, и никаких бумаг за него я не подписывала. Как мне отвечать этим кредиторам, чтобы они перестали мне звонить?

-Мой брат набрал быстрых кредитов, а теперь не может вернуть долги и скрывается от коллекторов. Так теперь они звонят мне и просят сообщить, где он, и дать его номер телефона. Разве я должна сообщать? И вообще, имеют ли они право мне звонить с такими вопросами? Я не знаю, откуда они взяли мой номер телефона. На этот вопрос они мне говорят, что якобы брат дал мой номер и что, мол, я могу долг вернуть за него. Я ничего такого не говорила ему и не собиралась за него платить. У него своя жизнь, у меня – своя, и никаких бумаг за него я не подписывала. Как мне отвечать этим кредиторам, чтобы они перестали мне звонить?

Читать