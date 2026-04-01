Ваше ДНК не «лежит на месте»: учёные нашли скрытое движение, связанное с раком

Но всё оказалось гораздо интереснее.

Учёные из Salk Institute обнаружили:

ДНК постоянно двигается, складывается и разворачивается — и именно это движение управляет тем, какие гены работают, а какие «молчат».

То есть геном — это не архив.

Это процесс.

Внутри каждой клетки — около двух метров ДНК.

Чтобы уместиться, она сворачивается в сложные петли. Эти петли то появляются, то исчезают — и делают это с разной скоростью.

И вот здесь начинается самое важное.

— активные участки ДНК меняются быстрее

— «спящие» — остаются более стабильными

Получается, что движение напрямую связано с активностью генов.

И это уже не просто наблюдение.

Когда этот процесс сбивается — могут возникать болезни, включая рак.

Учёные показали: если нарушить механизм формирования этих «петель», ДНК начинает раскрываться хаотично.

И разные участки реагируют по-разному — одни почти сразу, другие — спустя часы.

Это может менять поведение клетки.

А значит — и её «идентичность».

Именно поэтому клетки сердца ведут себя как клетки сердца, а нейроны — как нейроны:

их ДНК постоянно «поддерживает» нужные гены в активном состоянии.

Но если этот механизм даёт сбой — клетка может начать вести себя иначе.

И в случае рака — расти без контроля.

Пока это фундаментальная наука.

Но у неё уже есть направление.

В будущем лечение может быть не про «убить клетки»,

а про исправить неправильное складывание ДНК.

И тогда вопрос звучит иначе:

если ДНК всё время движется —

можно ли научиться управлять этим движением?