Ваше ДНК не «лежит на месте»: учёные нашли скрытое движение, связанное с раком

Редакция PRESS 1 апреля, 2026 19:17

Наука 0 комментариев

Кажется, мы привыкли думать о ДНК как о чём-то стабильном — как о «чертежах», которые просто хранятся внутри клетки.

Но всё оказалось гораздо интереснее.

Учёные из Salk Institute обнаружили:
ДНК постоянно двигается, складывается и разворачивается — и именно это движение управляет тем, какие гены работают, а какие «молчат».

То есть геном — это не архив.
Это процесс.

Внутри каждой клетки — около двух метров ДНК.
Чтобы уместиться, она сворачивается в сложные петли. Эти петли то появляются, то исчезают — и делают это с разной скоростью.

И вот здесь начинается самое важное.

— активные участки ДНК меняются быстрее
— «спящие» — остаются более стабильными

Получается, что движение напрямую связано с активностью генов.

И это уже не просто наблюдение.

Когда этот процесс сбивается — могут возникать болезни, включая рак.

Учёные показали: если нарушить механизм формирования этих «петель», ДНК начинает раскрываться хаотично.
И разные участки реагируют по-разному — одни почти сразу, другие — спустя часы.

Это может менять поведение клетки.

А значит — и её «идентичность».

Именно поэтому клетки сердца ведут себя как клетки сердца, а нейроны — как нейроны:
их ДНК постоянно «поддерживает» нужные гены в активном состоянии.

Но если этот механизм даёт сбой — клетка может начать вести себя иначе.
И в случае рака — расти без контроля.

Пока это фундаментальная наука.
Но у неё уже есть направление.

 В будущем лечение может быть не про «убить клетки»,
а про исправить неправильное складывание ДНК.

И тогда вопрос звучит иначе:

если ДНК всё время движется —
можно ли научиться управлять этим движением?

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

