Ваше ДНК не «лежит на месте»: учёные нашли скрытое движение, связанное с раком

Но всё оказалось гораздо интереснее.
Учёные из Salk Institute обнаружили:
ДНК постоянно двигается, складывается и разворачивается — и именно это движение управляет тем, какие гены работают, а какие «молчат».
То есть геном — это не архив.
Это процесс.
Внутри каждой клетки — около двух метров ДНК.
Чтобы уместиться, она сворачивается в сложные петли. Эти петли то появляются, то исчезают — и делают это с разной скоростью.
И вот здесь начинается самое важное.
— активные участки ДНК меняются быстрее
— «спящие» — остаются более стабильными
Получается, что движение напрямую связано с активностью генов.
И это уже не просто наблюдение.
Когда этот процесс сбивается — могут возникать болезни, включая рак.
Учёные показали: если нарушить механизм формирования этих «петель», ДНК начинает раскрываться хаотично.
И разные участки реагируют по-разному — одни почти сразу, другие — спустя часы.
Это может менять поведение клетки.
А значит — и её «идентичность».
Именно поэтому клетки сердца ведут себя как клетки сердца, а нейроны — как нейроны:
их ДНК постоянно «поддерживает» нужные гены в активном состоянии.
Но если этот механизм даёт сбой — клетка может начать вести себя иначе.
И в случае рака — расти без контроля.
Пока это фундаментальная наука.
Но у неё уже есть направление.
В будущем лечение может быть не про «убить клетки»,
а про исправить неправильное складывание ДНК.
И тогда вопрос звучит иначе:
если ДНК всё время движется —
можно ли научиться управлять этим движением?