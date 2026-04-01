ЕС направит Украине 1,4 млрд евро доходов от замороженных российских активов

© LETA 1 апреля, 2026 17:30

Мир

Европейский союз направит на поддержку Украины 1,4 млрд евро процентных доходов, полученных от замороженных российских активов, которые хранятся в центральных депозитариях ценных бумаг. Это четвертый перевод процентных доходов; он включает в себя доходы, накопленные во второй половине 2025 года.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что эти 1,4 млрд евро отправятся туда, где они нужнее всего: на поддержание украинского государства и его государственных служб, а также на поддержку Вооруженных сил Украины. «Наша приверженность победе и свободе Украины непоколебима».

Процентные доходы, полученные от денежных остатков активов Центробанка РФ, замороженных в рамках санкций ЕС, не принадлежат России. По предложению Еврокомиссии было решено направить их на поддержку Украины.

95% доходов будет использовано для поддержки Украины через Фонд помощи Украине (Ukraine Facility), а 5% — через Европейский фонд мира.

Средства из Фонда помощи Украине будут предоставлены в виде безвозмездной поддержки для помощи Киеву в погашении кредитов в рамках макрофинансовой помощи ЕС, а также займов, полученных от двусторонних кредиторов G7.

Общая сумма кредитной поддержки в рамках механизма G7 составляет 45 млрд евро. Европейский фонд мира поможет Украине покрыть неотложные военные и оборонные нужды.

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

