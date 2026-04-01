ЕС направит Украине 1,4 млрд евро доходов от замороженных российских активов

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что эти 1,4 млрд евро отправятся туда, где они нужнее всего: на поддержание украинского государства и его государственных служб, а также на поддержку Вооруженных сил Украины. «Наша приверженность победе и свободе Украины непоколебима».

Процентные доходы, полученные от денежных остатков активов Центробанка РФ, замороженных в рамках санкций ЕС, не принадлежат России. По предложению Еврокомиссии было решено направить их на поддержку Украины.

95% доходов будет использовано для поддержки Украины через Фонд помощи Украине (Ukraine Facility), а 5% — через Европейский фонд мира.

Средства из Фонда помощи Украине будут предоставлены в виде безвозмездной поддержки для помощи Киеву в погашении кредитов в рамках макрофинансовой помощи ЕС, а также займов, полученных от двусторонних кредиторов G7.

Общая сумма кредитной поддержки в рамках механизма G7 составляет 45 млрд евро. Европейский фонд мира поможет Украине покрыть неотложные военные и оборонные нужды.