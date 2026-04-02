По словам градоначальника, реакция общества на решение суда оказалась неоднозначной. «Реакция латвийского общества на решение КС по вопросу использования русского языка в общественных медиа, судя по всему, серьезно озадачила сам Конституционный суд», — отметил он.

Элксниньш обратил внимание на то, что после оглашения решения председателю суда пришлось дополнительно разъяснять его содержание. По его мнению, такая ситуация выглядит необычной, поскольку решения Конституционного суда должны обеспечивать правовую определённость.

«Конституционный суд — это институт, решения которого формируют правовую определенность в государстве. Поэтому ситуация, когда после вынесения решения требуется его дополнительное пояснение в публичном пространстве, выглядит как минимум необычно», — подчеркнул мэр.

Он также задал ряд вопросов относительно практического применения решения, в частности о критериях использования русского языка в общественных медиа.

«Кто и по каким критериям будет определять, что является "объективно необходимым", а что нет? Где проходит граница между общественно значимой информацией и "повседневными" темами?», — отметил Элксниньш.

По его мнению, принятое решение носит парадоксальный характер.

"Получается своеобразная политическая шизофрения в аккуратной юридической упаковке. Это, конечно, очень "по-латвийски", но здесь важно понимать, что речь идет не только о языке. Речь идет о принципах правовой определенности и предсказуемости решений. О том, как государственные институты выстраивают коммуникацию с обществом и какие сигналы при этом формируются", - пишет Элксниньш у себя на Facebook.

С одной стороны, решение суда воспринимается как ограничение использования русского языка, однако с другой — признаёт его значимость в кризисных ситуациях.

«Сам суд фактически признает важную вещь: русский язык в Латвии настолько распространен, что его невозможно игнорировать. Именно поэтому русский язык оставляется как инструмент коммуникации в кризисных ситуациях», — заявил мэр.

Элксниньш также отметил, что подобные решения могут вызывать напряжённость в обществе, однако он считает, что открытое обсуждение спорных вопросов, может иметь положительный эффект.

В завершение политик привёл высказывание философа Карла Поппера: «Мы можем учиться на своих ошибках только тогда, когда открыто обсуждаем их».