Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 13. Апреля Завтра: Egils, Nauris
Доступность

Политическая шизофрения в аккуратной юридической упаковке: Элксниньш о русском языке в LSM (3)

Редакция PRESS 2 апреля, 2026 07:57

Выбор редакции 3 комментариев

Мэр Даугавпилс Андрей Элксниньш прокомментировал общественную реакцию на решение Конституционного суда Латвии по вопросу использования русского языка в общественных медиа.

По словам градоначальника, реакция общества на решение суда оказалась неоднозначной. «Реакция латвийского общества на решение КС по вопросу использования русского языка в общественных медиа, судя по всему, серьезно озадачила сам Конституционный суд», — отметил он.

Элксниньш обратил внимание на то, что после оглашения решения председателю суда пришлось дополнительно разъяснять его содержание. По его мнению, такая ситуация выглядит необычной, поскольку решения Конституционного суда должны обеспечивать правовую определённость.

«Конституционный суд — это институт, решения которого формируют правовую определенность в государстве. Поэтому ситуация, когда после вынесения решения требуется его дополнительное пояснение в публичном пространстве, выглядит как минимум необычно», — подчеркнул мэр.

Он также задал ряд вопросов относительно практического применения решения, в частности о критериях использования русского языка в общественных медиа.

«Кто и по каким критериям будет определять, что является "объективно необходимым", а что нет? Где проходит граница между общественно значимой информацией и "повседневными" темами?», — отметил Элксниньш.

По его мнению, принятое решение носит парадоксальный характер.

"Получается своеобразная политическая шизофрения в аккуратной юридической упаковке. Это, конечно, очень "по-латвийски", но здесь важно понимать, что речь идет не только о языке. Речь идет о принципах правовой определенности и предсказуемости решений. О том, как государственные институты выстраивают коммуникацию с обществом и какие сигналы при этом формируются", - пишет Элксниньш у себя на Facebook. 

С одной стороны, решение суда воспринимается как ограничение использования русского языка, однако с другой — признаёт его значимость в кризисных ситуациях.

«Сам суд фактически признает важную вещь: русский язык в Латвии настолько распространен, что его невозможно игнорировать. Именно поэтому русский язык оставляется как инструмент коммуникации в кризисных ситуациях», — заявил мэр.

Элксниньш также отметил, что подобные решения могут вызывать напряжённость в обществе, однако он считает, что открытое обсуждение спорных вопросов, может иметь положительный эффект.

В завершение политик привёл высказывание философа Карла Поппера: «Мы можем учиться на своих ошибках только тогда, когда открыто обсуждаем их».

Главные новости

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
Важно

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
Важно

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (3)

Важно 11:36

Важно 3 комментариев

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Читать
Загрузка

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (3)

Важно 11:26

Важно 3 комментариев

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Читать

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (3)

Важно 11:25

Важно 3 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Читать

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля (3)

Мир 11:23

Мир 3 комментариев

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Читать

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива (3)

Выбор редакции 11:15

Выбор редакции 3 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Читать

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах! (3)

Важно 11:02

Важно 3 комментариев

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Читать

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет? (3)

Новости Латвии 10:55

Новости Латвии 3 комментариев

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Читать