В Эстонию этой ночью влетели 10 украинских дронов: нашли не все

Редакция PRESS 31 марта, 2026 14:43

LETA

В Эстонии власти сообщили о залетевших на территорию страны 10 дронах, сообщают эстонские Delfi. Подробности инцидента местные власти рассказали на пресс-конференции.

Начальник стратегической коммуникаций Генерального штаба Сил обороны полковник Уку Арольд объяснил это так: речь идёт о массированной атаке украинских беспилотников на Россию, российская противовоздушная оборона действует активно. В результате на территорию Эстонии также занесло несколько дронов. Эстония отслеживала дроны различными средствами. Силы обороны трижды за ночь направляли предупреждение об опасности. Состояние опасности было отменено утром.

 "Мы не можем предоставить детальную картину, касающуюся воздушного пространства Эстонии, так как это не является публичной информацией. Если на территории будет обнаружено взрывное устройство, сообщите об этом в Центр тревоги, а не в социальных сетях", - пояснил он.

Заместитель генерального директора Спасательного департамента Виктор Саареметс сказал об инструкциях: если не была проведена предварительная информационная кампания о том, что речь идёт о тесте, все оповещения следует воспринимать со всей серьёзностью. Что касается ночного сообщения — система оповещения сработала, будут сделаны технические выводы относительно возможных проблем.

"Об обнаруженных обломках дронов необходимо сообщать по номеру 112. Ни в коем случае нельзя приближаться к взрывному устройству. Если поступит сообщение о воздушной опасности, необходимо укрыться в помещении. Между вами и внешней средой должно быть как можно больше стен. Общественные укрытия могут быть не открыты в любой момент. В Эстонии также возможно включение сирен — это также означает обязанность укрыться", - отмечает Саареметс.

Кризисный руководитель Центра тревоги Янек Муракас заявил, что ночью волна звонков на государственный информационный телефон прошла трижды. Люди хотели получить подтверждение и указания относительно ситуации.

"Также на номер 112 поступило несколько сообщений о подозрительных объектах, их мы передали в Департамент полиции и погранохраны. По сравнению с прошлым разом, сегодня ночью за информацией звонили на государственный инфотелефон 1247, а не на 112 — это заслуживает похвалы. Линии были загружены, однако мы восстановили ресурсы. О подозрительных объектах следует сообщать по номеру 112", - отметил Муракас.

 Заместитель генерального директора Департамента полиции и погранохраны (PPA) по вопросам пограничной службы Вейко Коммусаар: "Ночью мы зафиксировали более высокую, чем обычно, активность вблизи границы. Мы направили средства наблюдения к границе и привели личный состав в готовность. Утром мы проверили три возможных места падения дронов. Можем подтвердить, что в волости Кастре мы обнаружили обломки дрона.

В социальных сетях просим не распространять информацию о найденных дронах, а сообщать об этом по номеру 112. Следует иметь приложения для оповещения, чтобы получать информацию. В течение ночи в PPA поступило около 49 сообщений, связанных с дронами".

" Были дроны, которые летели по прямой, а также по-другому — кружась. Часть дронов вылетала с территории Эстонии, часть могла оставаться на ней", - сообщил Арольд.

«Ад на земле»: как в Буче фиксировали преступления армии РФ
«Ад на земле»: как в Буче фиксировали преступления армии РФ

Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше
Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше

С 1 апреля в Латвии начинается перерасчет пенсий: кому и сколько?
С 1 апреля в Латвии начинается перерасчет пенсий: кому и сколько?

Сайт положили сами? VUGD ответил Силине

Премьер-министр Эвика Силина (Новое единство) заявила, что потребует от Государственной службы пожарной охраны и спасения (VUGD) разъяснений относительно технических возможностей интернет-сайта «112.lv». Также министр внутренних дел Рихардс Козловскис (Новое единство) поручил ответственным службам внутренних дел оперативно решить технические нюансы.

Какие яйца полезнее: белые, коричневые, «деревенские»?

В латвийских торговых сетях с выбором яиц проблем нет. Разнообразие упаковок, производителей, цен... И все чаще на упаковках пишут, что яйца снесли куры, не содержащиеся в клетках. Что это означает? От чего зависит размер яйца? И всегда ли деревенские больше?

Концептуально одобрено: гражданам третьих стран разрешат водить только с латвийскими правами?

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник концептуально поддержала для рассмотрения в первом чтении предложенные фракцией Союза зеленых и крестьян (СЗК) поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают обязанность граждан третьих стран, находящихся в Латвии более полугода и участвующих в дорожном движении, получить латвийское водительское удостоверение.

Случилось чудо: цены на топливо поползли вниз

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

«Ад на земле»: как в Буче фиксировали преступления армии РФ

Во время оккупации Бучи многие ее жители рисковали жизнью, документируя военные преступления армии РФ. Эти материалы впоследствии помогли установить причастных к убийствам и насилию мирных жителей.

Без этого не сможете купить билет: Rīgas satiksme напоминает

Rīgas satiksme распространила важное сообщение для пассажиров о необходимости обновить мобильное приложение. С 31 марта в сервисе внедрено новое платёжное решение для повышения безопасности расчётов, и без обновления приложения покупка билетов будет невозможна.

Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше

С 2014 года число лиц с двойным гражданством Латвии и России увеличилось в четыре раза, сообщил во вторник на заседании подкомиссии по внутренней безопасности комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции представитель Министерства внутренних дел (МВД).

