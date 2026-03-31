В Эстонию этой ночью влетели 10 украинских дронов: нашли не все

Начальник стратегической коммуникаций Генерального штаба Сил обороны полковник Уку Арольд объяснил это так: речь идёт о массированной атаке украинских беспилотников на Россию, российская противовоздушная оборона действует активно. В результате на территорию Эстонии также занесло несколько дронов. Эстония отслеживала дроны различными средствами. Силы обороны трижды за ночь направляли предупреждение об опасности. Состояние опасности было отменено утром.

"Мы не можем предоставить детальную картину, касающуюся воздушного пространства Эстонии, так как это не является публичной информацией. Если на территории будет обнаружено взрывное устройство, сообщите об этом в Центр тревоги, а не в социальных сетях", - пояснил он.

Заместитель генерального директора Спасательного департамента Виктор Саареметс сказал об инструкциях: если не была проведена предварительная информационная кампания о том, что речь идёт о тесте, все оповещения следует воспринимать со всей серьёзностью. Что касается ночного сообщения — система оповещения сработала, будут сделаны технические выводы относительно возможных проблем.

"Об обнаруженных обломках дронов необходимо сообщать по номеру 112. Ни в коем случае нельзя приближаться к взрывному устройству. Если поступит сообщение о воздушной опасности, необходимо укрыться в помещении. Между вами и внешней средой должно быть как можно больше стен. Общественные укрытия могут быть не открыты в любой момент. В Эстонии также возможно включение сирен — это также означает обязанность укрыться", - отмечает Саареметс.

Кризисный руководитель Центра тревоги Янек Муракас заявил, что ночью волна звонков на государственный информационный телефон прошла трижды. Люди хотели получить подтверждение и указания относительно ситуации.

"Также на номер 112 поступило несколько сообщений о подозрительных объектах, их мы передали в Департамент полиции и погранохраны. По сравнению с прошлым разом, сегодня ночью за информацией звонили на государственный инфотелефон 1247, а не на 112 — это заслуживает похвалы. Линии были загружены, однако мы восстановили ресурсы. О подозрительных объектах следует сообщать по номеру 112", - отметил Муракас.

Заместитель генерального директора Департамента полиции и погранохраны (PPA) по вопросам пограничной службы Вейко Коммусаар: "Ночью мы зафиксировали более высокую, чем обычно, активность вблизи границы. Мы направили средства наблюдения к границе и привели личный состав в готовность. Утром мы проверили три возможных места падения дронов. Можем подтвердить, что в волости Кастре мы обнаружили обломки дрона.

В социальных сетях просим не распространять информацию о найденных дронах, а сообщать об этом по номеру 112. Следует иметь приложения для оповещения, чтобы получать информацию. В течение ночи в PPA поступило около 49 сообщений, связанных с дронами".

" Были дроны, которые летели по прямой, а также по-другому — кружась. Часть дронов вылетала с территории Эстонии, часть могла оставаться на ней", - сообщил Арольд.