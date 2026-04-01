Вместо таблеток — в сад? Врачи могут начать «выписывать прогулки»

Учёные предлагают врачам чаще использовать так называемые «зелёные рецепты» — отправлять пациентов не в аптеку, а в ботанические сады.
Звучит странно.
Но у идеи есть вполне современное объяснение.
Исследователи отмечают:
контакт с живой природой — особенно с разнообразными растениями — влияет на стресс, настроение и концентрацию.
И не любой парк подойдёт.
Обычная лужайка не даёт такого эффекта, как насыщенная растениями среда.
А вот ботанический сад — это уже почти «лаборатория для психики».
Такие места одновременно:
— снижают тревожность
— улучшают внимание
— дают ощущение контроля и спокойствия
И это не всё.
Ботанические сады сегодня — это не просто красивые прогулки.
В них собраны до 30% известных видов растений, они используются для исследований, медицины и адаптации к климату.
Получается двойной эффект:
и для науки, и для людей.
Но есть нюанс.
Доступность.
Если вход платный или пространство «чужое», эффект теряется.
Поэтому исследователи говорят о другой модели — сделать такие места более открытыми, вовлекающими и «своими» для жителей.
И тогда идея начинает звучать иначе.
Возможно, в будущем рецепт будет выглядеть так:
не «принимать два раза в день»,
а «пройтись среди деревьев».