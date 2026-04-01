Вместо таблеток — в сад? Врачи могут начать «выписывать прогулки»

Учёные предлагают врачам чаще использовать так называемые «зелёные рецепты» — отправлять пациентов не в аптеку, а в ботанические сады.

Звучит странно.

Но у идеи есть вполне современное объяснение.

Исследователи отмечают:

контакт с живой природой — особенно с разнообразными растениями — влияет на стресс, настроение и концентрацию.

И не любой парк подойдёт.

Обычная лужайка не даёт такого эффекта, как насыщенная растениями среда.

А вот ботанический сад — это уже почти «лаборатория для психики».

Такие места одновременно:

— снижают тревожность

— улучшают внимание

— дают ощущение контроля и спокойствия

И это не всё.

Ботанические сады сегодня — это не просто красивые прогулки.

В них собраны до 30% известных видов растений, они используются для исследований, медицины и адаптации к климату.

Получается двойной эффект:

и для науки, и для людей.

Но есть нюанс.

Доступность.

Если вход платный или пространство «чужое», эффект теряется.

Поэтому исследователи говорят о другой модели — сделать такие места более открытыми, вовлекающими и «своими» для жителей.

И тогда идея начинает звучать иначе.

Возможно, в будущем рецепт будет выглядеть так:

не «принимать два раза в день»,

а «пройтись среди деревьев».