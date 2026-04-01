Вместо таблеток — в сад? Врачи могут начать «выписывать прогулки»

Редакция PRESS 1 апреля, 2026 17:13

Азбука здоровья 0 комментариев

Похоже, лечение депрессии может неожиданно вернуться… в XIX век.

Учёные предлагают врачам чаще использовать так называемые «зелёные рецепты» — отправлять пациентов не в аптеку, а в ботанические сады.

Звучит странно.
Но у идеи есть вполне современное объяснение.

Исследователи отмечают:
контакт с живой природой — особенно с разнообразными растениями — влияет на стресс, настроение и концентрацию.

И не любой парк подойдёт.

Обычная лужайка не даёт такого эффекта, как насыщенная растениями среда.
А вот ботанический сад — это уже почти «лаборатория для психики».

Такие места одновременно:
— снижают тревожность
— улучшают внимание
— дают ощущение контроля и спокойствия

И это не всё.

Ботанические сады сегодня — это не просто красивые прогулки.
В них собраны до 30% известных видов растений, они используются для исследований, медицины и адаптации к климату.

Получается двойной эффект:
и для науки, и для людей.

Но есть нюанс.

Доступность.

Если вход платный или пространство «чужое», эффект теряется.
Поэтому исследователи говорят о другой модели — сделать такие места более открытыми, вовлекающими и «своими» для жителей.

И тогда идея начинает звучать иначе.

Возможно, в будущем рецепт будет выглядеть так:
не «принимать два раза в день»,
а «пройтись среди деревьев».

 

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

