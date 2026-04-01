Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Опять?! В Резекненском крае обнаружены обломки дрона неизвестного происхождения (ДОПОЛНЕНО)

Редакция PRESS 1 апреля, 2026 17:25

В Силмале Резекненского края обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата неизвестного происхождения. Об этом 1 апреля сообщила Государственная полиция Латвии.

По данным полиции, в среду местный житель сообщил на единый номер экстренных служб 112 о том, что в Силмале, возможно, обнаружены обломки беспилотника. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место и подтвердили полученную информацию.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции совместно с Национальными вооружёнными силами Латвии и муниципальной полицией Резекненского края. Территория обнаружения обломков оцеплена.

По предварительной информации, обнаруженные фрагменты не являются взрывоопасными, угрозы для населения на данный момент нет. В Государственная полиция Латвии начат уголовный процесс по разделу Уголовного закона «Преступления против государства». В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Полиция напоминает, что при обнаружении подозрительного дрона или его обломков необходимо немедленно звонить по номеру 112, указав место, время и другую известную информацию. При этом категорически запрещается приближаться к беспилотнику или его фрагментам. Также жителей просят не распространять непроверенную информацию, а имеющиеся фото или видеоматериалы передавать полиции.

Советник командующего НВС Латвии Каспарса Пуданса по вопросам коммуникации Робертс Скраучс сообщил агентству LETA, что прибывшие на место происшествия саперы НВС пришли к выводу, что ситуация не представляет опасности.

В настоящее время НВС анализируют данные систем предотвращения столкновений в воздушном пространстве для выяснения обстоятельств инцидента. Страна происхождения беспилотника пока неизвестна.

Скраучс также подчеркнул, что в настоящее время в воздушном пространстве Латвии нет угрозы.

Министр обороны Андрис Спрудс (Прогрессивные) сообщил, что поручил выяснить все обстоятельства инцидента. «Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией», — написал министр в Twitter, также заверив, что обломки беспилотника не взрывоопасны и не представляют угрозы для жителей.

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

