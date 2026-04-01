Опять?! В Резекненском крае обнаружены обломки дрона неизвестного происхождения (ДОПОЛНЕНО)

По данным полиции, в среду местный житель сообщил на единый номер экстренных служб 112 о том, что в Силмале, возможно, обнаружены обломки беспилотника. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место и подтвердили полученную информацию.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции совместно с Национальными вооружёнными силами Латвии и муниципальной полицией Резекненского края. Территория обнаружения обломков оцеплена.

По предварительной информации, обнаруженные фрагменты не являются взрывоопасными, угрозы для населения на данный момент нет. В Государственная полиция Латвии начат уголовный процесс по разделу Уголовного закона «Преступления против государства». В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Полиция напоминает, что при обнаружении подозрительного дрона или его обломков необходимо немедленно звонить по номеру 112, указав место, время и другую известную информацию. При этом категорически запрещается приближаться к беспилотнику или его фрагментам. Также жителей просят не распространять непроверенную информацию, а имеющиеся фото или видеоматериалы передавать полиции.

Советник командующего НВС Латвии Каспарса Пуданса по вопросам коммуникации Робертс Скраучс сообщил агентству LETA, что прибывшие на место происшествия саперы НВС пришли к выводу, что ситуация не представляет опасности.

В настоящее время НВС анализируют данные систем предотвращения столкновений в воздушном пространстве для выяснения обстоятельств инцидента. Страна происхождения беспилотника пока неизвестна.

Скраучс также подчеркнул, что в настоящее время в воздушном пространстве Латвии нет угрозы.

Министр обороны Андрис Спрудс (Прогрессивные) сообщил, что поручил выяснить все обстоятельства инцидента. «Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией», — написал министр в Twitter, также заверив, что обломки беспилотника не взрывоопасны и не представляют угрозы для жителей.