По словам Аболы, в ответе ведомство поблагодарило заявителей за предоставленную информацию и призвало в дальнейшем информировать службу о возможных правонарушениях, связанных с государственной безопасностью и общественным порядком.

В письме также отмечается, что признаки состава преступления по изложенным фактам выявлены не были. Вместе с тем СГБ сообщила, что рассмотрела информацию по существу и примет её к использованию в своей дальнейшей работе в соответствии с компетенцией.

Как подчеркнула Абола в своей публикации в социальной сети Facebook, такой результат был ожидаемым. Она отметила, что заявители не рассчитывали на немедленное возбуждение уголовного процесса по соответствующей статье Уголовного закона.

При этом автор обращения считает сам факт подачи коллективного заявления важным событием. По её словам, это стало первым коллективным обращением жителей Латвии в правоохранительные органы по поводу разжигания ненависти в отношении русскоязычного населения страны.

Абола заявила, что намерена продолжать выступать против проявлений ненависти и призвала сторонников поддерживать подобные инициативы. Также она обратилась к критикам обращения с призывом воздержаться от злорадства, подчеркнув, что подобная реакция не способствует улучшению общественной атмосферы.

Ранее коллективное заявление было направлено в СГБ в связи с публичным высказыванием Бена Латковского, которое заявители расценили как русофобское.

Напомним, Латковскис позволил себе в публичном пространстве (соцсетях) высказать следующее мнение: «Русский язык в Латвии — язык низших слоёв (чернорабочих). Интеллигентному человеку, достигшему приличного социального статуса, в Латвии нигде и ни при каких обстоятельствах нет никакой необходимости говорить по-русски, - пишет Бен Латковскис, делая вывод: любой латыш, который где бы то ни было говорит по-русски, демонстрирует свой пониженный социальный статус».

После этого высказывания сразу несколько политиков пожаловались на Латковскиса в СГБ и другие компетентные органы.