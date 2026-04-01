СГБ не нашла признаков преступления: ответ на заявление о высказывании Латковскиса (3)

Телеведущая и политик Наталия Абола (Суверенная власть) сообщила о получении официального ответа от Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) на коллективное заявление, поданное в связи с высказыванием журналиста Бена Латковскиса.

По словам Аболы, в ответе ведомство поблагодарило заявителей за предоставленную информацию и призвало в дальнейшем информировать службу о возможных правонарушениях, связанных с государственной безопасностью и общественным порядком.

В письме также отмечается, что признаки состава преступления по изложенным фактам выявлены не были. Вместе с тем СГБ сообщила, что рассмотрела информацию по существу и примет её к использованию в своей дальнейшей работе в соответствии с компетенцией.

Как подчеркнула Абола в своей публикации в социальной сети Facebook, такой результат был ожидаемым. Она отметила, что заявители не рассчитывали на немедленное возбуждение уголовного процесса по соответствующей статье Уголовного закона.

При этом автор обращения считает сам факт подачи коллективного заявления важным событием. По её словам, это стало первым коллективным обращением жителей Латвии в правоохранительные органы по поводу разжигания ненависти в отношении русскоязычного населения страны.

Абола заявила, что намерена продолжать выступать против проявлений ненависти и призвала сторонников поддерживать подобные инициативы. Также она обратилась к критикам обращения с призывом воздержаться от злорадства, подчеркнув, что подобная реакция не способствует улучшению общественной атмосферы.

Ранее коллективное заявление было направлено в СГБ в связи с публичным высказыванием Бена Латковского, которое заявители расценили как русофобское. 

Напомним, Латковскис позволил себе в публичном пространстве (соцсетях) высказать следующее мнение: «Русский язык в Латвии — язык низших слоёв (чернорабочих). Интеллигентному человеку, достигшему приличного социального статуса, в Латвии нигде и ни при каких обстоятельствах нет никакой необходимости говорить по-русски, - пишет Бен Латковскис, делая вывод: любой латыш, который где бы то ни было говорит по-русски, демонстрирует свой пониженный социальный статус».

После этого высказывания сразу несколько политиков пожаловались на Латковскиса в СГБ и другие компетентные органы.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру (3)

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей (3)

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега (3)

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (3)

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (3)

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (3)

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (3)

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

