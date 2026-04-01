Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 13. Апреля Завтра: Egils, Nauris
Доступность

В Латвии проходит «День теней»: в этом году в нём приняли участие 22 000 школьников

Редакция PRESS 1 апреля, 2026 14:51

Новости Латвии 0 комментариев

Foto autors: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.

Сегодня по всей Латвии проходит мероприятие по карьерному образованию «День теней», в рамках которого школьники знакомятся с различными профессиями, «следуя тенью» за представителями выбранных сфер в их повседневной работе, сообщили агентству LETA в образовательной организации «Junior Achievement Latvia».

Цель мероприятия — помочь молодёжи лучше понять выбор профессии и принимать более взвешенные решения о будущей карьере.

В этом году в мероприятии участвуют более 2300 работодателей-наставников, предлагая свыше 13 000 вакансий.

Наибольший интерес молодёжь проявила к профессиям физиотерапевта, юриста и инспектора полиции. Среди наиболее востребованных профессий также пожарный-спасатель, архитектор, хирург, стоматолог и программист.

В свою очередь, самый широкий выбор возможностей для «теневого» сопровождения предложили такие профессии, как инспектор полиции, пожарный-спасатель и юрист.

Наибольшая активность школьников зарегистрирована в Риге, а также в Елгаве, Даугавпилсе, Резекне, Лиепае и Марупском крае. В общей сложности на сайте «enudiena.lv» зарегистрировались более 22 000 школьников.

В этом году на платформе «Дня теней» было внедрено и новое решение — тест на основе искусственного интеллекта, который помогал школьникам выбирать наиболее подходящие места для «теневого» сопровождения в соответствии с их интересами и типом личности. Ответив на 11 вопросов, молодые люди могли получить рекомендации по наиболее подходящим карьерным направлениям.

Организаторы отмечают, что «День теней» приносит пользу и работодателям, для которых это возможность познакомить молодёжь со своей рабочей средой и привлечь будущих сотрудников.

В предыдущем году в мероприятии участвовали более 2200 работодателей-наставников, предлагая свыше 13 000 вакансий. Среди школьников наиболее востребованными профессиями были инспектор полиции, пожарный-спасатель, юрист, программист и фармацевт.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Важно

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Важно 12:08

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

Читать
Загрузка

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Новости Латвии 12:03

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Читать

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Важно 11:53

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Читать

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Важно 11:48

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Читать

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Важно 11:36

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Читать

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Важно 11:26

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Читать

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

Важно 11:25

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Читать