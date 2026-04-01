В Латвии проходит «День теней»: в этом году в нём приняли участие 22 000 школьников

Цель мероприятия — помочь молодёжи лучше понять выбор профессии и принимать более взвешенные решения о будущей карьере.

В этом году в мероприятии участвуют более 2300 работодателей-наставников, предлагая свыше 13 000 вакансий.

Наибольший интерес молодёжь проявила к профессиям физиотерапевта, юриста и инспектора полиции. Среди наиболее востребованных профессий также пожарный-спасатель, архитектор, хирург, стоматолог и программист.

В свою очередь, самый широкий выбор возможностей для «теневого» сопровождения предложили такие профессии, как инспектор полиции, пожарный-спасатель и юрист.

Наибольшая активность школьников зарегистрирована в Риге, а также в Елгаве, Даугавпилсе, Резекне, Лиепае и Марупском крае. В общей сложности на сайте «enudiena.lv» зарегистрировались более 22 000 школьников.

В этом году на платформе «Дня теней» было внедрено и новое решение — тест на основе искусственного интеллекта, который помогал школьникам выбирать наиболее подходящие места для «теневого» сопровождения в соответствии с их интересами и типом личности. Ответив на 11 вопросов, молодые люди могли получить рекомендации по наиболее подходящим карьерным направлениям.

Организаторы отмечают, что «День теней» приносит пользу и работодателям, для которых это возможность познакомить молодёжь со своей рабочей средой и привлечь будущих сотрудников.

В предыдущем году в мероприятии участвовали более 2200 работодателей-наставников, предлагая свыше 13 000 вакансий. Среди школьников наиболее востребованными профессиями были инспектор полиции, пожарный-спасатель, юрист, программист и фармацевт.