Скепсис по поводу господдержки чаще выражают мужчины, люди старше 45 лет, самозанятые, рабочие, жители регионов и те, кто не пользовался услугами «airBaltic» в последние три года. В то же время 34% опрошенных поддерживают финансирование компании — среди них чаще женщины, молодёжь, жители Риги, люди с более высокими доходами и те, кто недавно летал этой авиакомпанией. Ещё 9% затруднились ответить.

Идею объединения «airBaltic» с другой авиакомпанией поддерживают 61% респондентов, против — 20%, ещё 19% не определились.

Опрос также показал, что за последние три года 58% жителей не летали «airBaltic». Это чаще пожилые люди, жители регионов и люди с более низкими доходами. В то же время 42% пользовались услугами компании — преимущественно молодые, жители Риги, люди с высшим образованием и более высоким уровнем дохода.

Опрос проводился 24–26 марта 2026 года среди 800 жителей Латвии в возрасте от 18 до 65 лет и считается репрезентативным.

Как сообщил ранее министр сообщения Атис Швинка, латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" планируется предоставить краткосрочный заем в размере 30 млн евро в связи с резким ростом цен на авиационное топливо. Срок погашения кредита - 31 августа 2026 года.

Премьер-министр Эвика Силиня отметила, что правительство обратится в Сейм за одобрением плана, а средства предположительно будут выделены из бюджета в рамках существующей программы кредитования. Силиня сообщила, что во вторник в закрытой части заседания правительство заслушало доклад Министерства сообщения, из которого следует, что рост цен на топливо, усугубленный ситуацией на Ближнем Востоке, усилил давление на "airBaltic".

Премьер-министр подчеркнула, что "airBaltic" имеет критическое значение для укрепления государственной безопасности Латвии и улучшения транспортного сообщения, поэтому существуют основания для предоставления авиакомпании краткосрочного займа, поскольку цены на авиационное топливо растут особенно быстро.

Швинка добавил, что кредит поможет стабилизировать операционную деятельность и рейсы, но это не отменяет задачи, поставленной правительством перед авиакомпанией: она должна будет продолжить разработку нового бизнес-плана и стратегии финансовой стабилизации. Кредит не является государственной "инъекцией" и предусматривает дальнейшее привлечение капитала, в том числе от частных инвесторов, а государство сохранит долю в компании.

Председатель совета "airBaltic" Андрей Мартынов сообщил, что кредит снизит негативное влияние внешних факторов и компания сможет погасить его в срок, при этом продолжается работа над организационными и бизнес-планами. Финансовый директор Витолд Яковлев в марте этого года в разговоре с инвесторами уточнил, что общий расход топлива на остаток года составляет приблизительно 165 тыс. тонн, из которых 17 тыс. тонн уже зафиксированы по цене 567 евро за тонну.

"AirBaltic" официально уведомила министерство о влиянии на финансы и операции внешних факторов, вызванных военным конфликтом на Ближнем Востоке и ростом цен на топливо. Швинка предложил рассмотреть вопрос о выдаче займа на заседании правительства в качестве одного из инструментов стабилизации.

Минсообщения отмечает, что компания продолжает выполнять полеты, и возможный заем, если он будет предоставлен, поможет сохранить стабильную маршрутную сеть, избегая резких изменений и компенсируя давление роста цен на топливо.

По соображениям безопасности "airBaltic" ранее была вынуждена временно отменить рейсы в Тель-Авив и Дубай, что снизило доходы и повлияло на эффективность маршрутной сети. В то же время цены на авиационное топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке существенно выросли.

Как сообщалось, убытки концерна "airBaltic" в прошлом году составили 44,337 млн евро, что в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году. В то же время оборот концерна по сравнению с 2024 годом вырос на 4,2% до 779,344 млн евро.