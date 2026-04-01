В Латвии безработица выше, чем в среднем в Еврозоне

Более высокий уровень безработицы в феврале был в Финляндии (10,4%), Испании (9,8%), Швеции и Греции (8,5%), Франции (7,8%), Дании (7,5%) и Люксембурге (6,9%). В Литве уровень безработицы составил 6,6%, в Эстонии - 6,1%.

В свою очередь самый низкий уровень безработицы в феврале зарегистрирован в Чехии, Польше и Болгарии (3,2%). На Мальте он составил 3,5%, а в Словении - 3,8%.

В среднем по ЕС безработица, согласно сезонно скорректированным данным, сохранилась на уровне 5,9%, а в еврозоне выросла с 6,1% до 6,2%.

Согласно данным "Eurostat", в феврале работы в ЕС не имели 13,118 млн человек, в том числе 10,919 млн - в странах еврозоны.