Президент Ирана: мы готовы к миру. Трамп додавил аятолл: тогда почему он в ярости? (1)

Редакция PRESS 1 апреля, 2026 16:05

Мир 1 комментариев

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил во вторник, что его страна готова прекратить войну с Израилем и Соединёнными Штатами, но требует гарантий ненападения.

"Мы обладаем необходимой волей для прекращения этого конфликта при условии соблюдения основных требований в частности гарантий, предотвращающих повторение агрессии", - сказал Пезешкиан в телефонном разговоре с председателем Европейского совета. "Для нормализации ситуации необходимо прекращение" американо-израильского наступления, подчеркнул президент Ирана.

Антониу Кошта после звонка написал в социальных сетях, что "нынешняя ситуация на Ближнем Востоке крайне опасна", и призвал Иран к деэскалации.

"Я призываю Иран прекратить неприемлемые нападения на страны региона и позитивно взаимодействовать на дипломатическом направлении, в частности с ООН, чтобы обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе", - написал он на своей странице в X.

Комментарии Пезешкиана прозвучали в тот же день, когда министр обороны США Пит Хегсет заявил, что ближайшие дни войны в Иране будут "решающими", отказавшись исключить участие в конфликте наземных сил.

"Ближайшие дни будут решающими. Иран это знает, и в военном плане они практически ничего не могут с этим поделать", - сказал Хегсет.

Глава Пентагона заявил, что переговоры о прекращении войны продвигаются, несмотря на то, что американо-израильская военная кампания против Исламской республики идут уже более месяца.

"Это реально. Переговоры продолжаются и активно. Как мне кажется, они набирают силу", - сообщил министр.

Однако, отвечая на вопрос об опасениях некоторых сторонников президента Дональда Трампа по поводу возможной отправки в Иран американских войск, Хегсет никакой ясности не внёс.

"Вы не сможете сражаться и победить в войне, если будете докладывать противнику, что готовы сделать или чего делать не хотите, включая использование наземных войск", - сказал он.

Министр обороны США Пит Хегсет общается с представителями СМИ во время пресс-брифинга в Пентагоне в Вашингтоне, 31 марта 2026 года. AP Photo
Высказывания Хегсета о мирных переговорах перекликаются с заявлением Белого дома, сделанным в понедельник, в котором говорится, что они продвигаются успешно, а содержание публичных выступлений иранских властей и их разговоров с американскими чиновниками существенно разнится.

"Несмотря на все публичные заявления, которые вы слышите от представителей режима, несмотря на все ложные сообщения, переговоры продолжаются и идут хорошо. То, что говорится публично, конечно, значительно отличается от того, что нам сообщают в частном порядке", - заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

Трамп в ярости

Между тем, ранее во вторник Трамп выразил своё разочарование союзниками, которые не вызвались помочь США в разблокировке Ормузского пролива, контролируемого Ираном, заявив, что страны, не довольные высокими ценами на топливо, должны "идти и добывать свою собственную нефть".

"Вам придётся научиться самим бороться за себя, США больше не будут помогать вам, как и вы не стали помогать нам. Иран, по сути, уничтожен. Самое трудное сделано. Идите и добывайте свою собственную нефть", - написал Трамп на своей социальной платформе Truth.

Комментарии Трампа прозвучали в тот же день, когда цены на бензин в США впервые с 2022 года превысили средний уровень в 4 доллара (3,48 евро). Цены на топливо продолжают расти по всему миру.

Комментарии (1)
Главные новости

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега (1)

Важно 1 комментариев

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Загрузка

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (1)

Важно 1 комментариев

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (1)

Важно 1 комментариев

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (1)

Важно 1 комментариев

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (1)

Важно 1 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля (1)

Мир 1 комментариев

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива (1)

Выбор редакции 1 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

