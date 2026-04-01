"Мы обладаем необходимой волей для прекращения этого конфликта при условии соблюдения основных требований в частности гарантий, предотвращающих повторение агрессии", - сказал Пезешкиан в телефонном разговоре с председателем Европейского совета. "Для нормализации ситуации необходимо прекращение" американо-израильского наступления, подчеркнул президент Ирана.

Антониу Кошта после звонка написал в социальных сетях, что "нынешняя ситуация на Ближнем Востоке крайне опасна", и призвал Иран к деэскалации.

"Я призываю Иран прекратить неприемлемые нападения на страны региона и позитивно взаимодействовать на дипломатическом направлении, в частности с ООН, чтобы обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе", - написал он на своей странице в X.

Комментарии Пезешкиана прозвучали в тот же день, когда министр обороны США Пит Хегсет заявил, что ближайшие дни войны в Иране будут "решающими", отказавшись исключить участие в конфликте наземных сил.

"Ближайшие дни будут решающими. Иран это знает, и в военном плане они практически ничего не могут с этим поделать", - сказал Хегсет.

Глава Пентагона заявил, что переговоры о прекращении войны продвигаются, несмотря на то, что американо-израильская военная кампания против Исламской республики идут уже более месяца.

"Это реально. Переговоры продолжаются и активно. Как мне кажется, они набирают силу", - сообщил министр.

Однако, отвечая на вопрос об опасениях некоторых сторонников президента Дональда Трампа по поводу возможной отправки в Иран американских войск, Хегсет никакой ясности не внёс.

"Вы не сможете сражаться и победить в войне, если будете докладывать противнику, что готовы сделать или чего делать не хотите, включая использование наземных войск", - сказал он.

Министр обороны США Пит Хегсет общается с представителями СМИ во время пресс-брифинга в Пентагоне в Вашингтоне, 31 марта 2026 года. AP Photo

Высказывания Хегсета о мирных переговорах перекликаются с заявлением Белого дома, сделанным в понедельник, в котором говорится, что они продвигаются успешно, а содержание публичных выступлений иранских властей и их разговоров с американскими чиновниками существенно разнится.

"Несмотря на все публичные заявления, которые вы слышите от представителей режима, несмотря на все ложные сообщения, переговоры продолжаются и идут хорошо. То, что говорится публично, конечно, значительно отличается от того, что нам сообщают в частном порядке", - заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

Трамп в ярости

Между тем, ранее во вторник Трамп выразил своё разочарование союзниками, которые не вызвались помочь США в разблокировке Ормузского пролива, контролируемого Ираном, заявив, что страны, не довольные высокими ценами на топливо, должны "идти и добывать свою собственную нефть".

"Вам придётся научиться самим бороться за себя, США больше не будут помогать вам, как и вы не стали помогать нам. Иран, по сути, уничтожен. Самое трудное сделано. Идите и добывайте свою собственную нефть", - написал Трамп на своей социальной платформе Truth.

Комментарии Трампа прозвучали в тот же день, когда цены на бензин в США впервые с 2022 года превысили средний уровень в 4 доллара (3,48 евро). Цены на топливо продолжают расти по всему миру.