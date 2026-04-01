Волк в центре города: нападение в Гамбурге шокировало прохожих

31 марта полиция поймала волка прямо в центре города — у озера Внутреннего Альстера, на причале возле Юнгфернштига. Но до этого произошло то, что сразу изменило тон всей истории.

Животное напало на женщину на оживлённой улице Гроссе-Бергштрассе, рядом с магазином IKEA и торговыми пассажами.

По данным СМИ, пострадавшей около 65 лет.

Её укусили — в том числе в область лица, после чего ей была оказана помощь и женщину госпитализировали.

И это не рядовой случай. Это первый подтверждённый эпизод нападения дикого волка на человека в Германии с 1998 года — с момента возвращения вида.

Но ещё тревожнее выглядит предыстория.

За несколько дней до этого волка уже видели в разных районах Гамбурга:

— Бланкенезе

— Отмаршен

— Нинштедтен

Он выглядел ослабленным, заходил в супермаркет и бегал по улицам.

Финал произошёл у воды.

Полиция вытаскивала животное из Внутреннего Альстера с помощью петли — операция заняла около часа. Волк сопротивлялся, его удерживали щитами, прежде чем передать специалистам и перевезти в дикий парк под контроль экологических служб.

История закончилась поимкой.

Но вопросы только начались.

Когда дикая природа возвращается —

она не всегда остаётся за пределами города.