Волк в центре города: нападение в Гамбурге шокировало прохожих

31 марта полиция поймала волка прямо в центре города — у озера Внутреннего Альстера, на причале возле Юнгфернштига. Но до этого произошло то, что сразу изменило тон всей истории.
Животное напало на женщину на оживлённой улице Гроссе-Бергштрассе, рядом с магазином IKEA и торговыми пассажами.
По данным СМИ, пострадавшей около 65 лет.
Её укусили — в том числе в область лица, после чего ей была оказана помощь и женщину госпитализировали.
И это не рядовой случай. Это первый подтверждённый эпизод нападения дикого волка на человека в Германии с 1998 года — с момента возвращения вида.
Но ещё тревожнее выглядит предыстория.
За несколько дней до этого волка уже видели в разных районах Гамбурга:
— Бланкенезе
— Отмаршен
— Нинштедтен
Он выглядел ослабленным, заходил в супермаркет и бегал по улицам.
Финал произошёл у воды.
Полиция вытаскивала животное из Внутреннего Альстера с помощью петли — операция заняла около часа. Волк сопротивлялся, его удерживали щитами, прежде чем передать специалистам и перевезти в дикий парк под контроль экологических служб.
История закончилась поимкой.
Но вопросы только начались.
Когда дикая природа возвращается —
она не всегда остаётся за пределами города.