Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 13. Апреля Завтра: Egils, Nauris
Доступность

Волк в центре города: нападение в Гамбурге шокировало прохожих

Редакция PRESS 1 апреля, 2026 14:27

Животные 0 комментариев

Гамбург пережил вечер, который больше напоминает тревожный сценарий, чем обычную городскую жизнь.

31 марта полиция поймала волка прямо в центре города — у  озера Внутреннего Альстера, на причале возле Юнгфернштига. Но до этого произошло то, что сразу изменило тон всей истории.

Животное напало на женщину на оживлённой улице Гроссе-Бергштрассе, рядом с магазином IKEA и торговыми пассажами.

По данным СМИ, пострадавшей около 65 лет.
Её укусили — в том числе в область лица, после чего ей была оказана помощь и женщину госпитализировали.

И это не рядовой случай. Это первый подтверждённый эпизод нападения дикого волка на человека в Германии с 1998 года — с момента возвращения вида.

Но ещё тревожнее выглядит предыстория.

За несколько дней до этого волка уже видели в разных районах Гамбурга:
— Бланкенезе
— Отмаршен
— Нинштедтен

Он выглядел ослабленным, заходил в супермаркет и бегал по улицам.

Финал произошёл у воды.

Полиция вытаскивала животное из Внутреннего Альстера с помощью петли — операция заняла около часа. Волк сопротивлялся, его удерживали щитами, прежде чем передать специалистам и перевезти в дикий парк под контроль экологических служб.

История закончилась поимкой.
Но вопросы только начались.

Когда дикая природа возвращается —
она не всегда остаётся за пределами города.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)

