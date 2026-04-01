Жить вечно? Стартап обещает «сохранить мозг» — но есть один нюанс

Американский стартап Nectome заявил: они научились сохранять структуру мозга сразу после смерти. Настолько подробно, что теоретически это можно использовать в будущем, чтобы «воссоздать» человека.
Как это работает?
Речь идёт не о «заморозке», а о фиксации мельчайших связей между нейронами — так называемого «коннектома», своего рода 3D-карты мозга.
Идея простая и одновременно пугающая:
если когда-нибудь получится «считать» эту карту — можно будет восстановить личность.
Пока звучит как план.
Потому что есть один момент.
Никто не знает, как превратить эту карту обратно в сознание.
Учёные до сих пор не могут ответить на главный вопрос:
что вообще такое сознание — и можно ли его воспроизвести.
Технологию уже тестировали на животных (в частности, на свиньях).
И в будущем её могут предложить людям.
Но тогда возникает не научный, а почти личный вопрос:
если сохранить структуру мозга —
это будешь ты… или только твоя копия?