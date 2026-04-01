Жить вечно? Стартап обещает «сохранить мозг» — но есть один нюанс

Американский стартап Nectome заявил: они научились сохранять структуру мозга сразу после смерти. Настолько подробно, что теоретически это можно использовать в будущем, чтобы «воссоздать» человека.

Как это работает?

Речь идёт не о «заморозке», а о фиксации мельчайших связей между нейронами — так называемого «коннектома», своего рода 3D-карты мозга.

Идея простая и одновременно пугающая:

если когда-нибудь получится «считать» эту карту — можно будет восстановить личность.

Пока звучит как план.

Потому что есть один момент.

Никто не знает, как превратить эту карту обратно в сознание.

Учёные до сих пор не могут ответить на главный вопрос:

что вообще такое сознание — и можно ли его воспроизвести.

Технологию уже тестировали на животных (в частности, на свиньях).

И в будущем её могут предложить людям.

Но тогда возникает не научный, а почти личный вопрос:

если сохранить структуру мозга —

это будешь ты… или только твоя копия?