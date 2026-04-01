Суд оставил под арестом бывшего директора ГАЦР Лиопу, но освободил предпринимателя Церуса

Решение окружного суда обжалованию не подлежит.

Как сообщалось, ранее Государственная полиция в рамках уголовного процесса, начатого Европейской прокуратурой (EPPO), задержала 21 человека, в том числе государственных служащих, которые подозреваются в мошенничестве с закупками в сфере информационных технологий на сумму 1,5 млн евро.

К трем из них - специалисту по публичным закупкам Айнарсу Бидерсу, Лиопе и Церусу - была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело было возбуждено в конце прошлого года и квалифицировано по статье Уголовного закона о мошенничестве, совершенном в крупном размере в составе организованной группы, и отмывании денег в крупном размере в составе организованной группы.

Следствие установило, что организованная группа лиц вступила в незаконный сговор, чтобы заранее определить, кто получит договоры на государственные закупки как минимум по шести финансируемым Европейским фондом регионального развития проектам на сумму до 1,5 млн евро.

Полученная в ходе расследования информация свидетельствует о том, что члены организованной группы договорились, чтобы проекты получили определенные компании, а незаконная прибыль будет распределена между участниками сговора.

Как сообщила передача Латвийского телевидения "de facto", по результатам закупки "Консультационные услуги и услуги по контролю качества разработки программного обеспечения и документации" осенью прошлого года было заключено соглашение с несколькими компаниями - ООО "Agile & Co", ООО "Corporate Consulting", аудиторскими компаниями "Ernst & Young Baltic" и "PricewaterhouseCoopers". Правоохранительные органы подозревают, что организованная группа незаконно договорилась о победе этих компаний в закупке еще до подачи предложений.

"de facto" стало известно, что одним из центральных фигурантов дела является специалист по публичным закупкам и часто привлекаемый государственными учреждениями независимый эксперт Айнарс Бидерс, который в свое время создал портал iepirkumiem.lv. Он разработал техническую спецификацию закупки, сформулировав требования так, чтобы победили конкретные компании. Тогда при последующих закупках они могли бы действовать в интересах членов группы или связанных с ними лиц.

В свою очередь Лиопа, будучи директором проводившего закупку агентства, а также уже после своего отстранения, встречался с владельцами и представителями участвовавших в сговоре компаний, чтобы договориться о распределении работ.

