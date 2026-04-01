Суд оставил под арестом бывшего директора ГАЦР Лиопу, но освободил предпринимателя Церуса

© LETA 1 апреля, 2026 16:41

Рижский окружной суд в среду отменил меру пресечения в виде заключения под стражу для фигуранта уголовного дела о закупках в сфере информационных технологий - владельца и руководителя группы компаний "Corporate Solutions" Айгарса Церуса, а в отношении бывшего директора Государственного агентства цифрового развития (ГАЦР) Йоренса Лиопы оставил меру пресечения без изменений, выяснило агентство ЛЕТА в суде.

Решение окружного суда обжалованию не подлежит.

Как сообщалось, ранее Государственная полиция в рамках уголовного процесса, начатого Европейской прокуратурой (EPPO), задержала 21 человека, в том числе государственных служащих, которые подозреваются в мошенничестве с закупками в сфере информационных технологий на сумму 1,5 млн евро.

К трем из них - специалисту по публичным закупкам Айнарсу Бидерсу, Лиопе и Церусу - была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело было возбуждено в конце прошлого года и квалифицировано по статье Уголовного закона о мошенничестве, совершенном в крупном размере в составе организованной группы, и отмывании денег в крупном размере в составе организованной группы.

Следствие установило, что организованная группа лиц вступила в незаконный сговор, чтобы заранее определить, кто получит договоры на государственные закупки как минимум по шести финансируемым Европейским фондом регионального развития проектам на сумму до 1,5 млн евро.

Полученная в ходе расследования информация свидетельствует о том, что члены организованной группы договорились, чтобы проекты получили определенные компании, а незаконная прибыль будет распределена между участниками сговора.

Как сообщила передача Латвийского телевидения "de facto", по результатам закупки "Консультационные услуги и услуги по контролю качества разработки программного обеспечения и документации" осенью прошлого года было заключено соглашение с несколькими компаниями - ООО "Agile & Co", ООО "Corporate Consulting", аудиторскими компаниями "Ernst & Young Baltic" и "PricewaterhouseCoopers". Правоохранительные органы подозревают, что организованная группа незаконно договорилась о победе этих компаний в закупке еще до подачи предложений.

"de facto" стало известно, что одним из центральных фигурантов дела является специалист по публичным закупкам и часто привлекаемый государственными учреждениями независимый эксперт Айнарс Бидерс, который в свое время создал портал iepirkumiem.lv. Он разработал техническую спецификацию закупки, сформулировав требования так, чтобы победили конкретные компании. Тогда при последующих закупках они могли бы действовать в интересах членов группы или связанных с ними лиц.

В свою очередь Лиопа, будучи директором проводившего закупку агентства, а также уже после своего отстранения, встречался с владельцами и представителями участвовавших в сговоре компаний, чтобы договориться о распределении работ.
 

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

