Как ограничить дееспособность больного человека: советы юриста

-Подать такое заявление в суд могут супруги, дети, родители, братья, сестры самого человека или прокурор. Заявление подается в районный суд по задекларированному месту жительства человека или по адресу лечебного учреждения, если он там находится. Пошлины за подачу такого заявления нет.

В самом документе нужно четко указать, в каких сферах требуется помощь опекуна. Обычно это касается финансовых вопросов: совершения платежей, получения пенсии или пособий, заключения договоров, а также управления недвижимостью.

Дееспособность нельзя ограничить в личных неимущественных правах. Человек по-прежнему может сам принимать решения о вступлении в брак, давать согласие на лечение или отказываться от него, общаться с кем хочет и переписываться.

К заявлению обязательно нужно приложить документы, подтверждающие состояние здоровья и необходимость опеки. Это могут быть выписки от семейного врача, решения комиссии (VDEĀK) об инвалидности, характеристики из дневных центров или учебных заведений.

Если ситуация требует немедленного вмешательства и ждать решения суда нельзя, в заявлении можно просить о назначении временного попечительства для решения конкретных неотложных дел.

В итоге процесса суд назначает опекуна и оценив физические у умственные возможности самого человека определяет объем опеки, то есть какие действия и решения опекаемый может делать сам, а на какие опекун.

Это ограничение вписывается в Регистр жителей. Находится ли персона в Регистре ограниченно дееспособных лиц можно узнать через е-услуги управления по делам гражданства и иммиграции.

Важную роль в процессе играет Сиротский суд дает заключение суду о целесообразности опеки и в дальнейшем подбирает кандидатуру опекуна, а также контролирует его работу

Чтобы не надо проходить эту процедуру можно заранее оформить так называемую будущую доверенность (nākotnes pilnvarojums) пока человек четком сознании. Она начинает работать только когда сознание доверителя радикально помутилось.