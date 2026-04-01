Как ограничить дееспособность больного человека: советы юриста

Редакция PRESS 1 апреля, 2026 20:32

Юридическая консультация 0 комментариев

-Многие сталкиваются с ситуацией, когда близкий человек из-за тяжелой болезни или особенностей здоровья перестает понимать значение своих действий. В Латвии закон позволяет ограничить дееспособность человека в его интересах, чтобы защитить его права и имущество. Это крайняя мера, которая применяется только в том случае, если нет других способов обеспечить безопасность самого человека, - поясняет юрист Юрий Соколовский.

-Подать такое заявление в суд могут супруги, дети, родители, братья, сестры самого человека или прокурор. Заявление подается в районный суд по задекларированному месту жительства человека или по адресу лечебного учреждения, если он там находится. Пошлины за подачу такого заявления нет.

В самом документе нужно четко указать, в каких сферах требуется помощь опекуна. Обычно это касается финансовых вопросов: совершения платежей, получения пенсии или пособий, заключения договоров, а также управления недвижимостью.

Дееспособность нельзя ограничить в личных неимущественных правах. Человек по-прежнему может сам принимать решения о вступлении в брак, давать согласие на лечение или отказываться от него, общаться с кем хочет и переписываться.

К заявлению обязательно нужно приложить документы, подтверждающие состояние здоровья и необходимость опеки. Это могут быть выписки от семейного врача, решения комиссии (VDEĀK) об инвалидности, характеристики из дневных центров или учебных заведений.

Если ситуация требует немедленного вмешательства и ждать решения суда нельзя, в заявлении можно просить о назначении временного попечительства для решения конкретных неотложных дел.

В итоге процесса суд назначает опекуна и оценив физические у умственные возможности самого человека определяет объем опеки, то есть какие действия и решения опекаемый может делать сам, а на какие опекун.

Это ограничение вписывается в Регистр жителей. Находится ли персона в Регистре ограниченно дееспособных лиц можно узнать через е-услуги управления по делам гражданства и иммиграции.

Важную роль в процессе играет Сиротский суд дает заключение суду о целесообразности опеки и в дальнейшем подбирает кандидатуру опекуна, а также контролирует его работу

Чтобы не надо проходить эту процедуру можно заранее оформить так называемую будущую доверенность (nākotnes pilnvarojums) пока человек четком сознании. Она начинает работать только когда сознание доверителя радикально помутилось.

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

