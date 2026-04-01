Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вести еженедельник 7 Супер Секретов
Пн, 13. Апреля
Снова без Италии. Определились все участники чемпионата мира по футболу

© BBC 1 апреля, 2026 18:16

В ночь на среду стали известны последние участники чемпионата мира, который пройдет этим летом в США, Канаде и Мексике. Сборная Италии, четырехкратный победитель турнира, снова не смогла преодолеть отборочный этап.

Главная сенсация состоялась во вторник вечером в Сараеве. Сборная Боснии и Герцеговины не пустила на чемпионат мира Италию. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, причем итальянцы большую часть времени провели в меньшинстве после удаления Алессандро Бастони. В серии пенальти футболисты Боснии и Герцеговины оказались точнее.

Итальянские игроки, как и их главный тренер Дженнаро Гаттузо, покидали поле в слезах. Гаттузо перед матчем говорил, что в случае поражения вообще уедет из Италии в другую страну. Драма в том, что одна из самых титулованных сборных мира не попала на главный футбольный турнир в третий раз подряд.

Италия становилась чемпионом мира четырежды (в 1934, 1938, 1982 и 2006 годах). После последнего титула сборная два раза не смогла преодолеть групповой этап финального турнира, а затем и вовсе перестала попадать в финальную часть чемпионата. При этом Италия относительно недавно — в 2021 году — выиграла чемпионат Европы по футболу.

Помимо матча в Сараеве, в ночь на среду состоялись и другие стыковые матчи.

В европейской части этого этапа Чехия обыграла по пенальти Данию, Турция — Косово (1:0), а Швеция — Польшу (3:2).

Также прошли и межконтинентальные стыковые матчи: сборная ДР Конго обыграла Ямайку (1:0), а Ирак — Боливию (2:1).

В 2026 году в финальной части чемпионата мира по футболу примет участие рекордное количество команд — 48. Три сборные, представляющие хозяев турнира — США, Канада и Мексика, — были избавлены от отборочных матчей. Россия и Беларусь в отборочном турнире не участвовали, так как отстранены от соревнований после российского вторжения в Украину в 2022 году.

Впервые в финальном турнире примут участие сборные Иордании, Кабо-Верде, Кюрасао и Узбекистана.

Европа — 16 команд:

Испания
Франция
Англия
Португалия
Нидерланды
Бельгия
Германия
Хорватия
Швейцария
Австрия
Норвегия
Шотландия
Швеция
Босния и Герцеговина
Турция
Чехия

Южная Америка — 6 команд:

Бразилия
Аргентина
Колумбия
Уругвай
Эквадор
Парагвай

Африка — 10 команд:

Марокко
Сенегал
Египет
Алжир
Тунис
Кот-д'Ивуар
ЮАР
Кабо-Верде
Гана
ДР Конго

Азия — 8 команд

Япония
Иран
Южная Корея
Узбекистан
Катар
Саудовская Аравия
Иордания
Ирак

Северная и Центральная Америка — 6 команд:

Панама
Кюрасао
Гаити
США
Мексика
Канада

Океания — 2 команды:

Австралия (проходила отбор через Азию)

Новая Зеландия

Формат турнира

48 сборных распределены по 12 группам, в каждой из которых по четыре команды. В следующий раунд выходят по две команды из группы, а также восемь лучших сборных из числа занявших третьи места. Затем эти 32 команды играют на вылет.

Групповой этап пройдет с 11 по 27 июня, плей-офф начнется 28 июня. Финал запланирован на 19 июля на стадионе Метлайф-стэдиум в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси).

Будет ли участвовать Иран?

Президент ФИФА Джанни Инфантино на сегодняшний день уверен, что сборная Ирана будет играть на чемпионате мира. «У нас есть только один план на эту команду. Иран прошел квалификацию на чемпионат мира и примет участие в этом соревновании», — сказал он после посещения тренировочного сбора иранской команды на прошлой неделе.

Официально иранская футбольная федерация не отказывалась от участия. Но проблема в том, что все матчи группового этапа (с Новой Зеландией, Бельгией и Египтом) Иран должен провести на территории США.

Президент федерации футбола Ирана Мехди Тадж в связи с этим заявлял, что ведет переговоры о возможном переносе этих матчей в Мексику. Однако Инфантино подтвердил в интервью AFP, что «матчи Ирана будут сыграны там, где они должны быть согласно жеребьевке».

Если Иран все же откажется от участия, то его заменит другая команда. Какая — неизвестно, но, скорее всего, речь идет об одной из команд азиатского региона, например, ОАЭ. Однако на официальном уровне такой план даже не обсуждался.

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

