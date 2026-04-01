Не будем рубить с плеча: предложение СЗК о снижении возраста деревьев для рубки — не поддержали

Редакция PRESS 1 апреля, 2026 13:16

Новости Латвии

LETA

Сейм в четверг отклонил подготовленные Союзом зеленых и крестьян (СЗК) поправки к закону о лесе, которые предусматривали снижение возраста основной рубки для ряда пород деревьев, в том числе снижение возраста рубки для сосны и ели на 20 лет.

Предложение СЗК поддержали 34 депутата, 40 были против. Против поправок проголосовали партнеры по коалиции - "Новое Единство" и "Прогрессивные", с ними проголосовали некоторые политики "Объединенного списка". Депутаты партии "Латвия на первом месте" за поправки не голосовали.

В аннотации к законопроекту СЗК назвал изменение климата "экзистенциальным и экологическим вызовом", и изменения, по мнению партии, нужны были именно по этой причине. СЗК утверждает, что при слишком поздней вырубке леса старые деревья теряют свою экономическую и экологическую ценность, "они становятся уже не фанерой, мебелью или деревянными домами, а дровами и щепой".

"Энергетическая древесина при сгорании мгновенно высвобождает CO2 - вместо того, чтобы накапливать углерод для будущих поколений, - в то время как продукция с высокой добавленной стоимостью сохраняет CO2 в течение десятков или даже сотен лет, что напрямую способствует сокращению выбросов", - считает партия. Старые леса - это слабое звено, которое особенно уязвимо для вредителей и болезней, снижается и качество древесины.

Руководитель парламентской фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваевс сказал агентству ЛЕТА, что поправки СЗК означали бы более активную вырубку лесов, что негативно скажется на окружающей среде и климатических целях Латвии, "не говоря уже об огромных расходах, которые это повлечет за собой для будущих поколений".

Шуваевс выразил уверенность, что некоторые лесопромышленники и владельцы лесов также хорошо понимают, какой ущерб эти поправки нанесут латвийскому обществу и экономике.

Руководитель фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревицс считает, что сейчас не время и не место открывать закон о лесе и вносить поправки, которые уменьшат возраст основной рубки для некоторых пород деревьев.

По словам Юревицса, сейчас отрасли необходимо вернуть доверие к себе и дождаться результатов расследования Генеральной прокуратуры по делу о поддержке лесопромышленников.

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

