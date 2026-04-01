Не будем рубить с плеча: предложение СЗК о снижении возраста деревьев для рубки — не поддержали

Предложение СЗК поддержали 34 депутата, 40 были против. Против поправок проголосовали партнеры по коалиции - "Новое Единство" и "Прогрессивные", с ними проголосовали некоторые политики "Объединенного списка". Депутаты партии "Латвия на первом месте" за поправки не голосовали.

В аннотации к законопроекту СЗК назвал изменение климата "экзистенциальным и экологическим вызовом", и изменения, по мнению партии, нужны были именно по этой причине. СЗК утверждает, что при слишком поздней вырубке леса старые деревья теряют свою экономическую и экологическую ценность, "они становятся уже не фанерой, мебелью или деревянными домами, а дровами и щепой".

"Энергетическая древесина при сгорании мгновенно высвобождает CO2 - вместо того, чтобы накапливать углерод для будущих поколений, - в то время как продукция с высокой добавленной стоимостью сохраняет CO2 в течение десятков или даже сотен лет, что напрямую способствует сокращению выбросов", - считает партия. Старые леса - это слабое звено, которое особенно уязвимо для вредителей и болезней, снижается и качество древесины.

Руководитель парламентской фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваевс сказал агентству ЛЕТА, что поправки СЗК означали бы более активную вырубку лесов, что негативно скажется на окружающей среде и климатических целях Латвии, "не говоря уже об огромных расходах, которые это повлечет за собой для будущих поколений".

Шуваевс выразил уверенность, что некоторые лесопромышленники и владельцы лесов также хорошо понимают, какой ущерб эти поправки нанесут латвийскому обществу и экономике.

Руководитель фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревицс считает, что сейчас не время и не место открывать закон о лесе и вносить поправки, которые уменьшат возраст основной рубки для некоторых пород деревьев.

По словам Юревицса, сейчас отрасли необходимо вернуть доверие к себе и дождаться результатов расследования Генеральной прокуратуры по делу о поддержке лесопромышленников.