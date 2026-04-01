Белорусское СМИ «Наша Нива» и правозащитная инициатива «Dissidentby» сообщили, что приговоренный - 35-летний Мирослав Троцкий был арестован во время посещения родственников и приговорен к 15 годам тюрьмы за шпионаж. Мужчина отправился в Белоруссию осенью 2024 года и с тех пор не вернулся домой.

Троцкий жил в Вильнюсе и в 2011 году окончил Университет Миколы Ромера. Общедоступная информация свидетельствует о том, что у него были тесные связи с Белоруссией, в том числе семейные узы и частые визиты с ранней молодости.

Записи в «Facebook» свидетельствуют о том, что он женат или помолвлен с гражданкой Белоруссии. В «Telegram» он в основном был активен в группах, посвященных пересечению границы; например, в мае 2024 года он просил кого-то постоять в очереди вместо него на пограничном пункте Шалчинки-Бенекайны.

«Наша Нива» указала, что он не проявлял в социальных сетях никакой активности, которую в соответствии с белорусским законодательством можно было бы считать запрещенной.

Информация, имеющаяся в распоряжении «Dissidentby», свидетельствует о том, что его судили весной 2026 года и 11 марта приговорили к 15 годам в колонии строгого режима.

Подробной информации по делу нет, однако правозащитные организации отмечают, что он был осужден по статьям о шпионаже и деятельности агента.