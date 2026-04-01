Район оцеплен, полиция сообщила, что ее действия могут сопровождаться кратковременными громкими звуками в окрестностях.

Центральная криминальная полиция Финляндии начала уголовное расследование в связи с инцидентом. По данным телерадиокомпании Yle, финские власти считают, что беспилотник прилетел с территории Украины и был оснащен боевой частью.

Это уже третий беспилотник, упавший в Финляндии за последнюю неделю. Два предыдущих были обнаружены в воскресенье, 29 марта. Как минимум один из них также прилетел с территории Украины. На следующий день представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что украинские дроны не направлялись в сторону Финляндии, их падение на территории страны, скорее всего, связано с работой российских систем радиоэлектронной борьбы. По его словам, власти Украины принесли извинения финской стороне за этот инцидент.

На прошлой неделе власти Латвии, Литвы и Эстонии сообщали, что в их воздушное пространство залетали украинские дроны. В ночь на 23 марта беспилотник упал в Литве на территории Варенского района, который на юге граничит с Беларусью, а в ночь на 25 марта один дрон упал на территории Краславского края в Латвии, а другой врезался в трубу Аувереской электростанции в Эстонии.