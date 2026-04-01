Речь идёт о расследовании, начатом Европейской прокуратурой и латвийской полицией. По делу уже задержан 21 человек, включая государственных должностных лиц. Подозрения касаются как минимум шести проектов, финансируемых из фондов ЕС, на сумму не менее 1,5 миллиона евро.

Силиня подчёркивает: отстранения от должностей недостаточно. «Необходимо довести дело до реальных уголовных наказаний», - заявила она, при этом отказавшись видеть политическую ответственность за происходящее.

Следствие указывает на чёткую структуру группы: у каждого участника была своя роль, а коммуникация велась строго в рамках общего плана. По данным прокурора Гатиса Доникса, речь может идти о более широкой схеме, и расследование, вероятно, расширится.

«Мы будем анализировать данные и, скорее всего, выйдем на другие закупки и проекты», - отметил он.

По версии следствия, схема строилась вокруг заранее определённых победителей тендеров. Государственные чиновники могли способствовать нужным компаниям, обеспечивая им контракты и доступ к средствам налогоплательщиков.

В центре дела - закупка, организованная Государственной цифровой агентурой развития. Следствие считает, что техническая спецификация могла быть изначально написана под конкретные компании.

Под стражей уже находятся ключевые фигуры, включая специалиста по закупкам Айнара Бидера и бывшего руководителя агентства Йоренса Лиопу. Среди участников фигурируют и представители крупных консалтинговых компаний.

Отдельно отмечается возможный риск для национальной безопасности. Некоторые проекты могли затрагивать выборы и демократические процессы.

Расследование продолжается, и уже сейчас ясно: речь идёт не об отдельных нарушениях, а о системной схеме с признаками организованной преступной группы.