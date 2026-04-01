«Похоже на оргпреступность»: Силиня о схеме IT-закупок (2)

Редакция PRESS 1 апреля, 2026 13:15

Новости Латвии 2 комментариев

LETA

Дело о махинациях в IT-закупках на миллионы евро выходит на новый уровень. Премьер-министр Эвика Силиня прямо заявила: действия подозреваемых выглядят как организованная преступность.

Речь идёт о расследовании, начатом Европейской прокуратурой и латвийской полицией. По делу уже задержан 21 человек, включая государственных должностных лиц. Подозрения касаются как минимум шести проектов, финансируемых из фондов ЕС, на сумму не менее 1,5 миллиона евро.

Силиня подчёркивает: отстранения от должностей недостаточно. «Необходимо довести дело до реальных уголовных наказаний», - заявила она, при этом отказавшись видеть политическую ответственность за происходящее.

Следствие указывает на чёткую структуру группы: у каждого участника была своя роль, а коммуникация велась строго в рамках общего плана. По данным прокурора Гатиса Доникса, речь может идти о более широкой схеме, и расследование, вероятно, расширится.

«Мы будем анализировать данные и, скорее всего, выйдем на другие закупки и проекты», - отметил он.

По версии следствия, схема строилась вокруг заранее определённых победителей тендеров. Государственные чиновники могли способствовать нужным компаниям, обеспечивая им контракты и доступ к средствам налогоплательщиков.

В центре дела - закупка, организованная Государственной цифровой агентурой развития. Следствие считает, что техническая спецификация могла быть изначально написана под конкретные компании.

Под стражей уже находятся ключевые фигуры, включая специалиста по закупкам Айнара Бидера и бывшего руководителя агентства Йоренса Лиопу. Среди участников фигурируют и представители крупных консалтинговых компаний.

Отдельно отмечается возможный риск для национальной безопасности. Некоторые проекты могли затрагивать выборы и демократические процессы.

Расследование продолжается, и уже сейчас ясно: речь идёт не об отдельных нарушениях, а о системной схеме с признаками организованной преступной группы.

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега (2)

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Загрузка

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (2)

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (2)

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (2)

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (2)

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля (2)

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива (2)

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

