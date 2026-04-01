Акциз снизили, рынок трясёт: цены на топливо скачут

На заправках Neste Latvija во вторник дизель стоил 2,047 евро за литр. В среду утром, после вступления закона в силу, цена выросла до 2,117 евро за литр - на 3,4% или семь центов. Позже в тот же день стоимость снизилась до 2,027 евро за литр. Таким образом, по сравнению с предыдущим днём дизель стал дешевле на два цента.

В сети Circle K Latvia цена дизельного топлива также снизилась - с 2,064 до 2,044 евро за литр, то есть на один процент или два цента.

Одновременно с этим выросли цены на бензин. В Circle K Latvia стоимость 95-го бензина увеличилась с 1,764 до 1,864 евро за литр. В Neste Latvija цена выросла с 1,747 до 1,837 евро за литр.

С 1 апреля действует временное снижение акцизного налога на дизель - ставка уменьшена с 467 до 396 евро за 1000 литров. Для маркированного дизеля, используемого в сельском хозяйстве, установлена ставка 21 евро за 1000 литров. Сниженные ставки будут применяться до 30 июня.

Министерство финансов ранее сообщало, что временное снижение акциза может снизить цену топлива примерно на 8,6 цента за литр с учётом НДС.