Акциз снизили, рынок трясёт: цены на топливо скачут

Редакция PRESS 1 апреля, 2026 11:36

Новости Латвии

В день вступления в силу снижения акциза на дизельное топливо цены на заправках в Латвии изменялись несколько раз в течение дня.

На заправках Neste Latvija во вторник дизель стоил 2,047 евро за литр. В среду утром, после вступления закона в силу, цена выросла до 2,117 евро за литр - на 3,4% или семь центов. Позже в тот же день стоимость снизилась до 2,027 евро за литр. Таким образом, по сравнению с предыдущим днём дизель стал дешевле на два цента.

В сети Circle K Latvia цена дизельного топлива также снизилась - с 2,064 до 2,044 евро за литр, то есть на один процент или два цента.

Одновременно с этим выросли цены на бензин. В Circle K Latvia стоимость 95-го бензина увеличилась с 1,764 до 1,864 евро за литр. В Neste Latvija цена выросла с 1,747 до 1,837 евро за литр.

С 1 апреля действует временное снижение акцизного налога на дизель - ставка уменьшена с 467 до 396 евро за 1000 литров. Для маркированного дизеля, используемого в сельском хозяйстве, установлена ставка 21 евро за 1000 литров. Сниженные ставки будут применяться до 30 июня.

Министерство финансов ранее сообщало, что временное снижение акциза может снизить цену топлива примерно на 8,6 цента за литр с учётом НДС.

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
Важно

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (1)

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию
Важно

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Важно

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

Важно 11:25

Важно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Выбор редакции 11:15

Выбор редакции

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Важно 11:02

Важно

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

Новости Латвии 10:55

Новости Латвии

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Хочу взять в долг у друга крупную сумму: как по правилам?

Юридическая консультация 10:47

Юридическая консультация

-У меня есть возможность одолжить у друга 10 000 евро. Конечно, будем подписывать договор займа. Заем я должен буду вернуть через год без процентов. Не знаю, имеет ли значение – мы оба граждане Латвии. В каком случае будет считаться, что это мой доход и мне надо будет платить налог? Надо будет указывать заем в декларации?

Последствия штормов: океан поглощает португальские пляжи

Наука 10:37

Наука

По данным Португальского агентства по охране окружающей среды, в некоторых точках побережья океан поглотил до 20 метров пляжа. Правительство выделило на восстановление территорий 111 миллионов евро.

Нужно ли платить налог при продаже сельскохозяйственной земли?

Юридическая консультация 10:35

Юридическая консультация

-У меня есть земельный участок, имеющий сельскохозяйственный статус, без застроек и леса. Выращиваю пшеницу. Это правда, что при продаже такого участка тоже есть освобождение от налога на доход? 

