ИИ пишет книги лучше людей? В мире уже началась паника

Редакция PRESS 1 апреля, 2026 10:13

Всюду жизнь 0 комментариев

Скандал в книжном мире — и он звучит как начало новой эпохи. Роман Shy Girl ("Скромница")  сняли с публикации после подозрений, что до 78% текста могло быть создано искусственным интеллектом. Автор винит редактора, издатели — молчат, но напряжение уже не скрыть.

«Холодок по спине» — так описал реакцию один из редакторов крупного издательства, когда история всплыла. И, похоже, не зря.

Пока читатели обсуждают, кто на самом деле написал книгу, в индустрии говорят о куда более серьёзном вопросе — а что будет дальше?

Один из руководителей литературного агентства прямо признаёт:
писать с помощью ИИ стало слишком выгодно.

Зачем ждать автора, который сдаст рукопись с опозданием, если можно «попросить» нейросеть выдать 80 тысяч слов за считанные минуты?

На этом фоне доходы писателей уже просели примерно на 50% за последние годы. И это только начало.

Только в Британии креативный сектор — это 124,6 млрд фунтов стерлингов и более 2,4 млн рабочих мест.
Но сейчас звучат предупреждения: страна может «потерять целую индустрию».

Проблема в том, что ИИ всё сложнее распознать.
А книг — всё больше.

В США за один год число самиздат-публикаций выросло до 3,5 млн — плюс 40% всего за год. Традиционные издательства при этом выпустили около 642 тысяч книг.

Разница ощущается.

И всё же даже внутри индустрии нет единого ответа.
Одни считают, что дешёвые тексты от ИИ — это будущее массового рынка.
Другие уверены: читатель всё равно ищет не текст, а голос автора.

И вот здесь возникает главный вопрос, который никто не хочет формулировать вслух:

если текст можно сгенерировать —
что остаётся уникальным?

Комментарии (0)

Главные новости

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

