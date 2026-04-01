ИИ пишет книги лучше людей? В мире уже началась паника

«Холодок по спине» — так описал реакцию один из редакторов крупного издательства, когда история всплыла. И, похоже, не зря.

Пока читатели обсуждают, кто на самом деле написал книгу, в индустрии говорят о куда более серьёзном вопросе — а что будет дальше?

Один из руководителей литературного агентства прямо признаёт:

писать с помощью ИИ стало слишком выгодно.

Зачем ждать автора, который сдаст рукопись с опозданием, если можно «попросить» нейросеть выдать 80 тысяч слов за считанные минуты?

На этом фоне доходы писателей уже просели примерно на 50% за последние годы. И это только начало.

Только в Британии креативный сектор — это 124,6 млрд фунтов стерлингов и более 2,4 млн рабочих мест.

Но сейчас звучат предупреждения: страна может «потерять целую индустрию».

Проблема в том, что ИИ всё сложнее распознать.

А книг — всё больше.

В США за один год число самиздат-публикаций выросло до 3,5 млн — плюс 40% всего за год. Традиционные издательства при этом выпустили около 642 тысяч книг.

Разница ощущается.

И всё же даже внутри индустрии нет единого ответа.

Одни считают, что дешёвые тексты от ИИ — это будущее массового рынка.

Другие уверены: читатель всё равно ищет не текст, а голос автора.

И вот здесь возникает главный вопрос, который никто не хочет формулировать вслух:

если текст можно сгенерировать —

что остаётся уникальным?