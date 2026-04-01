Латвия может стать лидером в производстве яиц в Северной Европее

По текущим расчетам, Латвия может стать лидером по производству яиц в Северной Европе. В Латвии зарегистрировано более 3200 птицеферм. Как рассказала Лаура, хозяйка фермы в Сигулдском крае, ее бизнес, который начинался примерно с 20 кур, за восемь лет вырос до более чем 600 птиц, большинство из которых - несушки. "У нас практически каждая курица несёт одно яйцо в день, что составляет до 350 яиц в день. За год это около 125 000 яиц, и мы справляемся с таким объёмом", - говорит хозяйка "Pakalni" Лаура Логина-Луцава. Яйца "Pakalni" в основном продаются на местных рынках и в небольших количествах в сетевых магазинах.

В свою очередь, крупнейший в Латвии производитель яиц "Balticovo" способен производить до трёх миллионов яиц в день, из которых около 70% экспортируется. "Наши основные экспортные рынки, конечно же, находятся здесь, в Балтии - мы поставляем продукцию в Литву и Эстонию, а также в Польшу. Чехия - очень важный рынок. Мы экспортируем жидкие и варёные яйца в Германию, Скандинавию и даже в Новую Зеландию - туда они поступают замороженными. В целом мы экспортируем продукцию более чем в 20 стран", - сказал член правления "Balticovo" Томс Аушкапс.

По мере роста спроса крупнейшие игроки рынка заключают контракты с небольшими региональными фермами. Например, "Balticovo" сотрудничает с "Limbažu putnu fermа", где куры вне клеток производят до 25 тысяч яиц в день. "Мы покупаем все яйца, а в Лимбажи поставляем молодняк и корма, а также делимся своими ветеринарными знаниями. Мы помогаем друг другу, и таким образом, на мой взгляд, выигрывают все - прежде всего Латвия", - сказал представитель "Balticovo". (Lsm.lv)