Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
Пн, 13. Апреля
Латвия может стать лидером в производстве яиц в Северной Европее

© LETA 1 апреля, 2026 11:17

Бизнес 0 комментариев

Яичная промышленность стремительно развивается. Крупные производители наращивают объемы, а мелким хозяйствам не всегда удается полностью удовлетворить спрос. По последним данным, в Латвии насчитывается более 4,5 миллионов кур-несушек, и ежегодно производится почти миллиард яиц. Отрасль все больше ориентируется на экспорт и одновременно приспосабливается к спросу на более качественные яйца, снесенные вне клеток.

По текущим расчетам, Латвия может стать лидером по производству яиц в Северной Европе. В Латвии зарегистрировано более 3200 птицеферм. Как рассказала Лаура, хозяйка фермы в Сигулдском крае, ее бизнес, который начинался примерно с 20 кур, за восемь лет вырос до более чем 600 птиц, большинство из которых - несушки. "У нас практически каждая курица несёт одно яйцо в день, что составляет до 350 яиц в день. За год это около 125 000 яиц, и мы справляемся с таким объёмом", - говорит хозяйка "Pakalni" Лаура Логина-Луцава. Яйца "Pakalni" в основном продаются на местных рынках и в небольших количествах в сетевых магазинах.

В свою очередь, крупнейший в Латвии производитель яиц "Balticovo" способен производить до трёх миллионов яиц в день, из которых около 70% экспортируется. "Наши основные экспортные рынки, конечно же, находятся здесь, в Балтии - мы поставляем продукцию в Литву и Эстонию, а также в Польшу. Чехия - очень важный рынок. Мы экспортируем жидкие и варёные яйца в Германию, Скандинавию и даже в Новую Зеландию - туда они поступают замороженными. В целом мы экспортируем продукцию более чем в 20 стран", - сказал член правления "Balticovo" Томс Аушкапс.

По мере роста спроса крупнейшие игроки рынка заключают контракты с небольшими региональными фермами. Например, "Balticovo" сотрудничает с "Limbažu putnu fermа", где куры вне клеток производят до 25 тысяч яиц в день. "Мы покупаем все яйца, а в Лимбажи поставляем молодняк и корма, а также делимся своими ветеринарными знаниями. Мы помогаем друг другу, и таким образом, на мой взгляд, выигрывают все - прежде всего Латвия", - сказал представитель "Balticovo". (Lsm.lv)

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (1)

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

