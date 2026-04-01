Вспышка кори: число заболевших растёт, тревога усиливается

Редакция PRESS 1 апреля, 2026 10:36

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии продолжается рост заболеваемости корью. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, на данный момент зарегистрировано уже 36 случаев. Ранее сообщалось о 31 заболевшем.

Среди заболевших преобладают дети и подростки. В возрасте от 6 до 10 лет заболели 12 человек, от 11 до 15 лет - 13 человек, ещё один случай зафиксирован в группе от 16 до 20 лет. Остальные заболевшие - взрослые в возрасте от 31 до 55 лет.

Значительная часть случаев связана с учениками Рижской Вальдорфской школы.

Центр профилактики и контроля заболеваний призывает родителей и семейных врачей срочно проверить статус вакцинации детей. Первая прививка по календарю проводится в возрасте от 12 до 15 месяцев, ревакцинация - в семь лет.

Если вакцинация не была сделана вовремя, её можно получить бесплатно до 25 лет.

Корь - крайне заразное вирусное заболевание, которое распространяется воздушно-капельным путём. Заражение возможно не только при прямом контакте с больным, но и при нахождении в помещении, где инфицированный находился в течение последних двух часов.

При появлении симптомов - высокой температуры, насморка, кашля, покраснения глаз и характерной сыпи - рекомендуется оставаться дома, связаться с врачом и следовать его указаниям.

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

TV3 сообщает о тяжелой аварии на Лиепайском шоссе. Дорога перекрыта в обоих направлениях.

"Венгрия сделала выбор в пользу Европы. Европа всегда выбирала Венгрию", - написала Урсула фон дер Ляйен в X, поздравив партию "Тиса" Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии.

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

