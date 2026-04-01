Вспышка кори: число заболевших растёт, тревога усиливается

Среди заболевших преобладают дети и подростки. В возрасте от 6 до 10 лет заболели 12 человек, от 11 до 15 лет - 13 человек, ещё один случай зафиксирован в группе от 16 до 20 лет. Остальные заболевшие - взрослые в возрасте от 31 до 55 лет.

Значительная часть случаев связана с учениками Рижской Вальдорфской школы.

Центр профилактики и контроля заболеваний призывает родителей и семейных врачей срочно проверить статус вакцинации детей. Первая прививка по календарю проводится в возрасте от 12 до 15 месяцев, ревакцинация - в семь лет.

Если вакцинация не была сделана вовремя, её можно получить бесплатно до 25 лет.

Корь - крайне заразное вирусное заболевание, которое распространяется воздушно-капельным путём. Заражение возможно не только при прямом контакте с больным, но и при нахождении в помещении, где инфицированный находился в течение последних двух часов.

При появлении симптомов - высокой температуры, насморка, кашля, покраснения глаз и характерной сыпи - рекомендуется оставаться дома, связаться с врачом и следовать его указаниям.