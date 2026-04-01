Под Бауской юноша убегая от полиции угодил на машине в кювет: пострадали три человека

Вчера около 6:40 утра полиция обнаружила молодого человека 2007 года рождения, управлявшего автомобилем BMW, несмотря на запрет на вождение. Он не подчинился требованию сотрудников муниципальной полиции остановить автомобиль и попытался скрыться. Во время побега молодой человек не справился с управлением автомобилем, съехал в кювет и перевернулся.

В результате ДТП пострадали три человека, они были доставлены в медицинское учреждение. На место происшествия также была вызвана Государственная пожарно-спасательная служба, сотрудники которой вытащили автомобиль из кювета.

Госполиция возбудила уголовное дело по данному инциденту.

Как уже сообщалось, за последние 24 часа в стране было зарегистрировано 130 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 13 человек.