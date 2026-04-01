Паники не было: эксперты встали на защиту Ринкевича

Речь идёт о публикации президента от 30 марта, в которой он предупредил о потенциальной угрозе, сославшись на сайт 112.lv. На тот момент сайт не работал, что вызвало волну критики и обвинения в создании паники.

По словам Стуре, в кризисных ситуациях официальные источники должны максимально быстро распространять информацию, и аккаунты высших должностных лиц могут выполнять эту функцию.

«Я не вижу ничего неправильного в оперативном распространении такой информации. Это увеличивает охват и позволяет быстрее донести предупреждение», - отметил он.

При этом эксперт признал, что сообщение могло быть более подробным. В частности, стоило объяснить, какие действия предпринимаются и что службы готовы реагировать.

«Это усилило бы чувство безопасности», - добавил Стуре.

Он подчеркнул, что сама по себе передача предупреждений через официальные каналы является необходимой практикой.

Инцидент произошёл в понедельник вечером, когда латвийская армия зафиксировала иностранный беспилотник у границы с Россией в районе Лудзы и Балви. Для оповещения жителей была задействована система клеточного вещания.

Беспилотник не пересёк воздушное пространство Латвии и впоследствии удалился. После этого жителям было направлено сообщение об окончании угрозы.

Ранее также сообщалось о нескольких случаях, когда дроны попадали на территорию стран Балтии и взрывались. В одном из случаев в Латвии аппарат прилетел из России и взорвался в Краславском крае.

После этих событий в обществе началась дискуссия о необходимости более оперативного оповещения населения в подобных ситуациях.