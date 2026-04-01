Вы слышали взрыв в голове перед сном? Это не шутка и бывает у каждого третьего

Редакция PRESS 1 апреля, 2026 12:25

Азбука здоровья 0 комментариев

Представь: ты почти уснул — и вдруг внутри головы будто что-то взрывается. Громкий хлопок, выстрел или даже ощущение удара. Просыпаешься — а вокруг тишина.

Звучит тревожно. Но это реальное состояние — и у него есть название.

Так называемый «синдром взрывающейся головы» — это расстройство сна, при котором человек слышит резкий громкий звук в момент засыпания или пробуждения. И нет, это не опасно.

Важно: это не связано с повреждением мозга и не причиняет боли.
Звук — не настоящий, а создаётся самим мозгом.

И вот что удивляет:
с этим сталкивались как минимум 10% людей,
а до 30% могут испытать такое хотя бы раз в жизни.

Причина до конца не ясна. Но одна из версий — сбой в момент, когда мозг «выключается» перед сном. Системы, которые должны приглушать сигналы, работают не синхронно — и возникает этот эффект.

Чаще всего это происходит на фоне:
— стресса
— тревожности
— нарушений сна

Что с этим делать?
В большинстве случаев — ничего.

Врачи советуют просто знать, что это безопасно, и следить за режимом сна. Лекарства применяются редко — только если эпизоды становятся частыми и сильно пугают.

Но сам факт остаётся странно цепляющим:

ты лежишь в тишине —
а мозг вдруг «включает» взрыв.

Комментарии (0)

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Тяжелое ДТП на Лиепайском шоссе: пострадали пять грузовиков. ВИДЕО

TV3 сообщает о тяжелой аварии на Лиепайском шоссе. Дорога перекрыта в обоих направлениях.

Глава Еврокомиссии: Венгрия возвращается на европейский путь

"Венгрия сделала выбор в пользу Европы. Европа всегда выбирала Венгрию", - написала Урсула фон дер Ляйен в X, поздравив партию "Тиса" Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии.

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

