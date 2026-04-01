Вы слышали взрыв в голове перед сном? Это не шутка и бывает у каждого третьего

Звучит тревожно. Но это реальное состояние — и у него есть название.
Так называемый «синдром взрывающейся головы» — это расстройство сна, при котором человек слышит резкий громкий звук в момент засыпания или пробуждения. И нет, это не опасно.
Важно: это не связано с повреждением мозга и не причиняет боли.
Звук — не настоящий, а создаётся самим мозгом.
И вот что удивляет:
с этим сталкивались как минимум 10% людей,
а до 30% могут испытать такое хотя бы раз в жизни.
Причина до конца не ясна. Но одна из версий — сбой в момент, когда мозг «выключается» перед сном. Системы, которые должны приглушать сигналы, работают не синхронно — и возникает этот эффект.
Чаще всего это происходит на фоне:
— стресса
— тревожности
— нарушений сна
Что с этим делать?
В большинстве случаев — ничего.
Врачи советуют просто знать, что это безопасно, и следить за режимом сна. Лекарства применяются редко — только если эпизоды становятся частыми и сильно пугают.
Но сам факт остаётся странно цепляющим:
ты лежишь в тишине —
а мозг вдруг «включает» взрыв.