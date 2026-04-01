Вы слышали взрыв в голове перед сном? Это не шутка и бывает у каждого третьего

Звучит тревожно. Но это реальное состояние — и у него есть название.

Так называемый «синдром взрывающейся головы» — это расстройство сна, при котором человек слышит резкий громкий звук в момент засыпания или пробуждения. И нет, это не опасно.

Важно: это не связано с повреждением мозга и не причиняет боли.

Звук — не настоящий, а создаётся самим мозгом.

И вот что удивляет:

с этим сталкивались как минимум 10% людей,

а до 30% могут испытать такое хотя бы раз в жизни.

Причина до конца не ясна. Но одна из версий — сбой в момент, когда мозг «выключается» перед сном. Системы, которые должны приглушать сигналы, работают не синхронно — и возникает этот эффект.

Чаще всего это происходит на фоне:

— стресса

— тревожности

— нарушений сна

Что с этим делать?

В большинстве случаев — ничего.

Врачи советуют просто знать, что это безопасно, и следить за режимом сна. Лекарства применяются редко — только если эпизоды становятся частыми и сильно пугают.

Но сам факт остаётся странно цепляющим:

ты лежишь в тишине —

а мозг вдруг «включает» взрыв.