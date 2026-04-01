ЕС готовят к кризису: энергетика уходит в долгую нестабильность

В документе говорится о необходимости заранее готовиться к возможным длительным сбоям. Причина - война с Ираном и её влияние на мировые цены на энергоресурсы. По данным, с которыми ознакомилось агентство Reuters, цены на газ в Европе с конца февраля выросли более чем на 70%.

Йоргенсен подчёркивает: Европа остаётся зависимой от импорта топлива, поэтому любые потрясения на Ближнем Востоке напрямую отражаются на европейском рынке.

При этом запасы нефти и газа в ЕС напрямую не пострадали от ситуации с Ормузским проливом, поскольку основная часть поставок идёт из других регионов. Однако краткосрочные риски сохраняются.

Особую тревогу в Брюсселе вызывают поставки нефтепродуктов - прежде всего дизельного топлива и авиационного керосина.

В письме содержатся конкретные рекомендации правительствам. Им предлагается не предпринимать шагов, которые могут увеличить потребление топлива, ограничить торговлю или снизить объёмы переработки на европейских нефтеперерабатывающих заводах.

«Государствам-членам рекомендуется отложить любые несрочные работы по техническому обслуживанию нефтеперерабатывающих заводов», - говорится в документе.