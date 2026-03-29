Хватит банки огурцов? Депутат и экс-министр — о расходах на случай часа «икс»

Он заявил, что взял бы, например, из погреба банку огурцов и прочие домашние заготовки, чтобы частично выполнить критерий по продуктам питания с длительным сроком хранения. По мнению бывшего министра, во многих домах уже есть немало вещей, необходимых в чрезвычайной ситуации, вопрос лишь в том, насколько быстро получится все эти вещи собрать.

"Если всё это покупать за один раз для семьи с двумя-тремя детьми, то это зарплата за месяц одного из родителей, как минимум, на это уйдёт. Но это вполне нормально, если у тебя дома есть такие вещи. Огнетушитель, гигиенические средства, аптечка первой помощи... Я надеюсь, что они у каждого есть, если не дома, то в машине. У кого нет ни в доме, ни в машине, тем придётся купить", - считает Аугулис.