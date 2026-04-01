«Закончим за две недели»: Трамп дал срок войне с Ираном

«У них сменился режим. Это не входило в мои планы. У меня была одна цель - предотвратить появление у них ядерного оружия, и эта цель достигнута. Мы заканчиваем работу, и, я думаю, что это займет, возможно, две недели, может быть, ещё на пару дней дольше. Но мы хотим уничтожить всё, что у них есть», - заявил Трамп.

Он допустил, что война может закончиться раньше, если стороны договорятся, однако подчеркнул: наличие сделки «не имеет значения» для завершения операции.

Отдельно Трамп прокомментировал ситуацию вокруг Ормузского пролива. По его словам, его блокировка Ираном - проблема других стран, а не США.

«Если Франция или какая-либо другая страна хочет добывать или получать газ, они могут пройти через Ормузский пролив и сами позаботиться о себе. Происходящее в проливе нас не касается», - сказал президент.

Трамп также высказался о росте цен на нефть, которые после начала конфликта увеличились примерно на 50%. Он заявил, что цены «резко упадут», как только США прекратят атаки.

С конца февраля США и Израиль наносят авиаудары по территории Ирана. По их данным, в результате атак были ликвидированы высокопоставленные представители иранского руководства.

Иран отвечает ударами по Израилю и странам Персидского залива, заявляя, что целится в американские военные объекты. Под атаки попадают также нефтяные объекты и танкеры в регионе.