Укол вместо диеты? В Британии дали зелёный свет препарату, который меняет правила игры

Речь о препарате Wegovy (семаглутид). Решение принял медицинский регулятор — и эксперты уже называют это «переломным моментом».

Теперь всё выглядит куда серьёзнее:

один и тот же препарат может помочь одновременно сбросить вес и снизить риск инфаркта и инсульта.

Для пациентов с лишним весом и проблемами с сердцем это звучит почти как двойной бонус.

Но есть нюанс, о котором говорят осторожно.

Некоторые специалисты предупреждают: такие препараты могут уменьшать не только жир, но и мышечную массу.

А значит — без физической активности, особенно силовых нагрузок, эффект может быть не таким «идеальным», как кажется.

Есть и другой вопрос — кто вообще получит доступ?

В Британии уже опасаются так называемой «лотереи по почтовому индексу»:

в одних регионах препарат будет доступен быстрее, в других — с задержками.

Запуск ожидается уже летом.

И пока одни называют это медицинским прорывом, другие задаются простым вопросом:

если укол работает —

захочется ли возвращаться к старым методам?