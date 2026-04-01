Укол вместо диеты? В Британии дали зелёный свет препарату, который меняет правила игры

Речь о препарате Wegovy (семаглутид). Решение принял медицинский регулятор — и эксперты уже называют это «переломным моментом».
Теперь всё выглядит куда серьёзнее:
один и тот же препарат может помочь одновременно сбросить вес и снизить риск инфаркта и инсульта.
Для пациентов с лишним весом и проблемами с сердцем это звучит почти как двойной бонус.
Но есть нюанс, о котором говорят осторожно.
Некоторые специалисты предупреждают: такие препараты могут уменьшать не только жир, но и мышечную массу.
А значит — без физической активности, особенно силовых нагрузок, эффект может быть не таким «идеальным», как кажется.
Есть и другой вопрос — кто вообще получит доступ?
В Британии уже опасаются так называемой «лотереи по почтовому индексу»:
в одних регионах препарат будет доступен быстрее, в других — с задержками.
Запуск ожидается уже летом.
И пока одни называют это медицинским прорывом, другие задаются простым вопросом:
если укол работает —
захочется ли возвращаться к старым методам?