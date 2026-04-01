Едем дешевле? С сегодняшнего Сейм снизил акциз на дизель

Редакция PRESS 1 апреля, 2026 11:27

Новости Латвии

С 1 апреля в Латвии вступил в силу закон об ограничении роста цен на топливо. Он предусматривает временные меры, которые должны смягчить давление на домохозяйства и бизнес из-за подорожания топлива.

Документ был принят Сеймом в ускоренном порядке - депутаты поддержали его в один день, а на подачу предложений дали всего пять минут. Это вызвало резкую реакцию оппозиции. Тем не менее в окончательном чтении закон поддержали все 94 присутствовавших депутата.

Закон вводит временное снижение акцизного налога на дизельное топливо - с 467 до 396 евро за 1000 литров. Для маркированного дизеля, используемого в сельском хозяйстве, ставка установлена на уровне 21 евро за 1000 литров. Сниженные ставки будут действовать до 30 июня.

В ходе обсуждения в Комиссии Сейма по бюджету и финансам рассматривалось предложение депутата Рамоны Петраевицы из партии «Латвия на первом месте» снизить налог до минимально допустимого уровня - 330 евро за 1000 литров. По её словам, это позволило бы уменьшить цену дизеля примерно на 16 центов. Однако предложение отклонили, сославшись на невозможность сохранить бюджетную нейтральность.

«Это сбалансированное решение, которое помогает снизить давление издержек на бизнес и одновременно укрепляет стабильность экономики, при этом сохраняя общий уровень бюджетных доходов», - заявила председатель Комиссии Сейма по бюджету и финансам Анда Чакша.

Правительство объясняет необходимость закона резким ростом цен на нефть и дизель на мировых рынках. Это связано с геополитическими факторами и сбоями в цепочках поставок. Поскольку Латвия зависит от импорта топлива, колебания цен напрямую отражаются на внутреннем рынке.

Снижение акциза должно частично компенсировать рост цен, снизить нагрузку на транспорт и логистику, а также сдержать дальнейшее подорожание товаров и услуг.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

