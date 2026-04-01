Едем дешевле? С сегодняшнего Сейм снизил акциз на дизель

Документ был принят Сеймом в ускоренном порядке - депутаты поддержали его в один день, а на подачу предложений дали всего пять минут. Это вызвало резкую реакцию оппозиции. Тем не менее в окончательном чтении закон поддержали все 94 присутствовавших депутата.

Закон вводит временное снижение акцизного налога на дизельное топливо - с 467 до 396 евро за 1000 литров. Для маркированного дизеля, используемого в сельском хозяйстве, ставка установлена на уровне 21 евро за 1000 литров. Сниженные ставки будут действовать до 30 июня.

В ходе обсуждения в Комиссии Сейма по бюджету и финансам рассматривалось предложение депутата Рамоны Петраевицы из партии «Латвия на первом месте» снизить налог до минимально допустимого уровня - 330 евро за 1000 литров. По её словам, это позволило бы уменьшить цену дизеля примерно на 16 центов. Однако предложение отклонили, сославшись на невозможность сохранить бюджетную нейтральность.

«Это сбалансированное решение, которое помогает снизить давление издержек на бизнес и одновременно укрепляет стабильность экономики, при этом сохраняя общий уровень бюджетных доходов», - заявила председатель Комиссии Сейма по бюджету и финансам Анда Чакша.

Правительство объясняет необходимость закона резким ростом цен на нефть и дизель на мировых рынках. Это связано с геополитическими факторами и сбоями в цепочках поставок. Поскольку Латвия зависит от импорта топлива, колебания цен напрямую отражаются на внутреннем рынке.

Снижение акциза должно частично компенсировать рост цен, снизить нагрузку на транспорт и логистику, а также сдержать дальнейшее подорожание товаров и услуг.