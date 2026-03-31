Миссия: ЖАБА! Нужны добровольцы, чтобы «спасти принца»

Присоединиться к спасению может любой желающий: стать волонтёром, помогать жабам переходить дорогу или сообщать о местах их миграции.

В этом году к акции «Миссия — ЖАБА» уже присоединились 108 добровольцев, но помощь всё ещё нужна в 58 точках по всей Латвии, включая новые. Для участия нужно зарегистрироваться, выбрать место и в период миграции регулярно проверять его, помогая животным безопасно пересекать дороги.

«Принять участие может каждый — это простое, но очень важное действие, напрямую помогающее сохранить популяции амфибий», — отмечает представитель ведомства Элина Эзерина.

Участвуя в акции, волонтёры также помогают собирать данные о состоянии природы: после каждого выхода нужно заполнить небольшую онлайн-анкету. Это позволяет лучше отслеживать состояние видов и планировать меры по их защите.

Миграция амфибий в Латвии обычно начинается при температуре около +5 °C и влажной погоде и может стартовать внезапно. Без помощи людей многие животные не смогут добраться до мест размножения. Обыкновенные жабы зимуют в лесах и садах, а весной направляются к водоёмам. Их пути часто пересекают дороги, и именно переход дороги — самый опасный этап, который может занимать до 15 минут.

Жабы играют важную роль в экосистеме: они регулируют численность насекомых и других беспозвоночных и сами служат пищей для хищников, поэтому их сокращение нарушает природный баланс.