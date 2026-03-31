Миссия: ЖАБА! Нужны добровольцы, чтобы «спасти принца»

Редакция PRESS 31 марта, 2026 20:32

Управление охраны природы сообщает, что по данным добровольцев-спасателей жаб, животное этого года — обыкновенная жаба — уже проснулось, и спасательные работы начались в Вайде, Олайне, Юрмале и Бабите. В других местах миграция может начаться в ближайшие недели.

Присоединиться к спасению может любой желающий: стать волонтёром, помогать жабам переходить дорогу или сообщать о местах их миграции.

В этом году к акции «Миссия — ЖАБА» уже присоединились 108 добровольцев, но помощь всё ещё нужна в 58 точках по всей Латвии, включая новые. Для участия нужно зарегистрироваться, выбрать место и в период миграции регулярно проверять его, помогая животным безопасно пересекать дороги.

«Принять участие может каждый — это простое, но очень важное действие, напрямую помогающее сохранить популяции амфибий», — отмечает представитель ведомства Элина Эзерина.

Участвуя в акции, волонтёры также помогают собирать данные о состоянии природы: после каждого выхода нужно заполнить небольшую онлайн-анкету. Это позволяет лучше отслеживать состояние видов и планировать меры по их защите.

Миграция амфибий в Латвии обычно начинается при температуре около +5 °C и влажной погоде и может стартовать внезапно. Без помощи людей многие животные не смогут добраться до мест размножения. Обыкновенные жабы зимуют в лесах и садах, а весной направляются к водоёмам. Их пути часто пересекают дороги, и именно переход дороги — самый опасный этап, который может занимать до 15 минут.

Жабы играют важную роль в экосистеме: они регулируют численность насекомых и других беспозвоночных и сами служат пищей для хищников, поэтому их сокращение нарушает природный баланс.

Продукты в Латвии бьют по кошельку сильнее, чем в ЕС

«Деньги больше не давать!» Народ высказался против поддержки airBaltic

Андрис Пиебалгс о панике из-за цен на топливо: будут колебаться, но не вырастут

В жилом доме прогремел взрыв: соседи рассказывают подробности

Жительница Сигулдского края в прошедшие выходные оказалась в больнице. В её доме в воскресенье вспыхнул разрушительный пожар, в котором она получила серьёзные ожоги и травмы, сообщает «Degpunktā». Тихий и спокойный воскресный отдых в посёлке Эглюпе прервался в момент, когда в двухэтажном доме взорвался отопительный котёл.

С 1 апреля в Латвии начинается перерасчет пенсий: кому и сколько?

Начиная с завтрашнего дня, Государственное агентство социального страхования (VSAA) будет автоматически пересчитывать пенсии 141 000 пенсионеров, которые работают или работали ранее, сообщила ЛЕТА представитель (VSAA) Ивета Дайне.

Нарва на грани: опасаются ли там вторжения России?

Нарва - эстонский город на границе с РФ. Сегодня он оказался в центре внимания из-за появления в соцсетях призывов отделиться от Эстонии. Что за этим стоит и каковы настроения местного населения? Репортаж DW.

«Деньги больше не давать!» Народ высказался против поддержки airBaltic

Более половины жителей Латвии (58%) не поддерживают дальнейшее финансирование авиакомпании «airBaltic» из государственного бюджета. При этом 61% считают оптимальным решением её объединение с другой европейской авиакомпанией с сохранением бренда и базы в Латвии — свидетельствуют данные опроса по заказу «360 Ziņu».

Случилось чудо: цены на топливо поползли вниз

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

За такие деньги ещё и недоливают? PTAC проверяет автозаправки

На фоне обсуждений роста цен на топливо и сомнений в точности заправок Центр защиты прав потребителей (PTAC) в марте 2026 года проверил крупнейшие сети АЗС в Латвии.

