Лайма Вайкуле росла в рабочей семье, но благодаря тому, что ее бабушка пела в церковном хоре, прониклась интересом к музыке. В детстве Лайма жила в Риге, а после школы поступила в местное медицинское училище. Девушка всерьез мечтала лечить пациентов, однако участие в вокальных конкурсах привело ее в шоу-бизнес.

В 15 артистка попала на прослушивание к Раймонду Паулсу, и композитор взял ее в солистки Рижского оркестра радио и телевидения. В 70-е девушка выступала с рок-группой в ресторанах на черноморских курортах, ну а на заре 80-х блистала в знаменитом варьете «Юрас перле». Вокалистка все чаще мелькала на латышском ТВ, а в 1984-м поступила в ГИТИС на режиссерское отделение, познакомилась с Ильей Резником и получила от него в подарок песню «Ночной костер».

Трек прозвучал на радио, ну а в 1986-м после исполненной дуэтом с Валерием Леонтьевым композиции «Вернисаж» Лайму накрыла всесоюзная слава. «Еще не вечер», «Скрипач на крыше» и «Листья желтые» закрепили успех певицы, и в 1989-м она поехала записывать альбом в США. Звезда вполне могла бы остаться в Америке, однако предпочла вернуться в распавшийся Советский Союз. Какие еще решения повлияли на карьеру и личную жизнь знаменитости? 31 марта Лайма Вайкуле празднует 72-й день рождения, а мы отвечаем на этот вопрос.

На самом деле Вайкуле могла остаться в США, так как подписала контракт с крупной звукозаписывающей компанией, да и публика ее любила: на местном ТВ даже транслировался документальный фильм об исполнительнице, а западная пресса окрестила Лайму «русской Мадонной». Однако певица тяжело заболела и начала думать не о карьере, а о семье.

«И даже о публике я думала в таком ракурсе: хотелось вернуться к своим людям. Я ведь в то время уже собирала стадионы. Это был самый пик моей популярности. Ехала от Москвы и до Владивостока, и везде были стадионы — от пяти до сорока тысяч человек. Нет никаких сил. И отчаяние у меня было. Когда мне сказали, что я остаюсь в Америке, что мне сделают операцию, я ответила: „Я не могу, у меня в Москве концерт!“ Первая реакция — шок, когда тебе озвучивают приговор. Потом ты начинаешь с этим жить», — признавалась артистка.

Врачи честно сказали певице, что шанс рецидива рака при ее диагнозе велик, как и процент смертности. На то, чтобы отойти от первого шока и поверить, что все позади, Лайме понадобилось семь лет. «Первые пять лет — это то время, когда все может заново появиться, — поясняла звезда. — Сначала тебе надо проверяться каждые три месяца. Потом каждые полгода, потом раз в год. И вот тогда тебе уже легче живется. А первое время, когда проверки каждые три месяца, — ощущение, что ты словно на бомбе сидишь».

Мама певицы даже не знала о раке дочери: Вайкуле настолько не хотела волновать родительницу. Артистка говорила, что занята работой, а когда не сумела поехать на похороны отца из-за лучевой терапии, солгала, что записывается в студии.

«Я вообще встретила в Америке столько хороших людей! Нигде такого тепла к себе не испытывала. Я была лежачая. Ко мне приходили домой какие-то взрослые люди, старше 70 лет, занимались со мной английским, просто навещали. Где-то вычитали, что при онкологии очень полезна капуста — и вот они в шесть утра приносили мне капустный салат. Когда я прошла радиацию, то главный врач этого центра, прощаясь со мной, плакал. А я плакала с ним. Сколько доброты я испытала в Америке в самое тяжелое время своей жизни! Именно поэтому я очень люблю эту страну», — подчеркивала вокалистка.

Тем не менее звезда вернулась домой в Латвию, считая ее местом силы, а выступать продолжала в Москве, городах Европы и Японии. Певица была постоянным гостем «Новой волны», приглашалась в жюри «Голосящего КиВиНа», а в 2021-м была наставницей в проекте «Голос. 60+». Когда же ее отношения с российскими коллегами и поклонниками дали трещину?

В 2018-м Лайма Вайкуле отправилась с гастролями в Украину, а в интервью местным журналистам сказала, что рада распаду СССР, а еще — что не поедет выступать в Крым. Цитаты певицы растиражировали СМИ, подчеркивая, что вокалистка, мол, не согласна работать на полуострове ни за какие гонорары.

«Когда меня спросили: „Лайма, если вас пригласят, вы поедете в Крым?“, — я сказала: „Нам запрещено“. И меня бесит, что люди, которые ленятся посмотреть в Интернете, права я или нет, начинают что-то громко говорить и некрасиво себя вести. Все, что я сказала: „Нет, у нас закон в Латвии запрещает“. И это правда, — поясняла Вайкуле в программе „Центральное телевидение“ на НТВ. — Я люблю свою публику. Разве можно быть против кого-то? Я всегда „за“, и не надо меня впутывать в политику».

После скандала деятельностью артистки заинтересовались налоговые службы, однако никаких оснований для привлечения к ответственности не нашлось. Вокалистка попыталась замять ситуацию, отметив, что как только снимут санкции, она выступит в Крыму бесплатно. Певица продолжила давать концерты в РФ, и в 2019-м даже получила премию «Золотой граммофон» за вклад в развитие отечественного шоу-бизнеса.

Конфликтные ситуации возникали у Лаймы и с коллегами: в 2015-м Игорь Крутой пытался сохранить «Новую волну» в Юрмале, в то время как Вайкуле организовывала там собственный фестиваль «Рандеву». По мнению композитора, тем самым звезда показала, что наш конкурс там не нужен. С тех пор дружба знаменитостей закончилась, ну а «Волна» переместилась в Сочи.

«Как я его предала? Я у себя дома сделала фестиваль. Чем я навредила ему? Больше того, изначально предлагала делать его совместно. Он просто забыл. Видимо, его захлестнуло чувство артистического соревнования. У меня нет никакой обиды. Знаю, что при встрече могу обнять его и спокойно смотреть в глаза и спрашивать, как дела. И буду переживать, если с ним что-то случится. Не знаю, что у него внутри. Это уж его проблемы», — заключила певица.

После событий февраля 2022-го шоу-бизнес раскололся на две части, и когда началась травля уехавшей в Израиль Аллы Пугачевой, Лайма Вайкуле вступилась за коллегу. В интервью народная артистка Латвии заявила, что Примадонна содержала всю Россию, которая теперь что-то ей предъявляет. Деньги для СССР, по словам Лаймы, зарабатывала и она сама, что уж говорить об Алле Борисовне, которая была музыкантом номер один.

Кроме того, вокалистка высказалась о политике, что еще больше настроило против нее общественность. Так, Илона Броневицкая отмечала, что Вайкуле точно кормила не СССР, а лишь свою филармонию, как, впрочем, делали все советские звезды; Роман Мадянов подчеркнул, что Лайму выбрало Политбюро, а не народ; ну а Юрий Антонов съязвил, что в топе артистов коллега никогда не была. Зато Мария Максакова поддержала певицу.

«Она права по поводу того, что содержала Советский Союз. Она даже не договаривает. Я больше скажу — если посмотреть начальное творчество Лаймы, она была, с моей точки зрения, еще ярче, чем Советский Союз корректировал. Она должна была стать ярчайшей звездой Бродвея. У нее потрясающая пластика, работоспособность, красота. У Лаймы образ Марлен Дитрих, она не вписывалась в советскую эстетику. Советский Союз ей должен не только невыплаченные гонорары, но гораздо больше», — заключила Мария.

Слова оперной дивы мало повлияли на ситуацию: Лайма отныне не давала концертов в России, а гастролировала по Европе.

Еще в 1970-м Вайкуле познакомилась с Андреем Латковским, который в итоге стал для нее продюсером и возлюбленным. «Он мой друг, мой прекрасный партнер. Я могу поделиться с ним всем. Абсолютно. Даже если имею большой успех на какой-то вечеринке, могу поделиться визитными карточками, которые получила там», — делилась звезда.

Хотя влюбленные более 40 лет вместе, они так и не сыграли свадьбу, хотя могли. «Это случилось в Лас-Вегасе, где браки регистрируются весело и легко. Вот и Андрей предложил там расписаться. Я попробовала, и мне очень не понравилось! Поняла, что слишком свободолюбивый человек. Когда тебе заявляют, что теперь ты принадлежишь другому, — становится страшно! Тогда я осознала, что замужем быть не хочу», — откровенничала певица.

Не случилось артистке и испытать радость материнства. В юности вокалистка сделала два аборта, о чем впоследствии сильно жалела. Когда же звезда после 50 решилась на процедуру ЭКО, выносить малыша ей не удалось. Собиралась Вайкуле и усыновить ребенка, но не решилась на это.

«Все было против. Я могла и сама иметь детей. Но были определенные нюансы, не будем углубляться в гинекологию. Извините за сравнение с собаками — детей нет, я живу с собаками, только поэтому, — у меня была возможность взять породистого щенка или щенка из питомника.

Я могла сделать ребенка из своей плоти и крови, а могла взять того, у кого нет родителей. При этом вопроса «обязательно иметь детей» не стояло. В нашей профессии у тех, кто имеет детей и действительно ими занимается, а не отдает на откуп няням и бабушкам, как правило, большие проблемы. И очень мало артистов, у которых с детьми все хорошо. Я никого не осуждаю. Но я не успевала даже собак выращивать. Куда мне детей? Что это было бы? Наверное, каждому свое», — заключила Лайма.

Летом 2022-го возникли слухи, что у певицы случился рецидив рака. Косвенно информацию подтверждали короткая стрижка и слова звезды о том, что за нее пора молиться. Сплетен артистка не прокомментировала, а в недавних интервью вспоминала лишь прошлый опыт борьбы с недугом. Верные поклонники надеются, что даже если болезнь возвращалась, теперь проблемы остались позади.