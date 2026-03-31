Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 31. Марта Завтра: Atvars, Gvido
Доступность

Нужна помощь: пожилой рижанин пропал без вести (ФОТО)

Редакция PRESS 31 марта, 2026 18:53

Важно 0 комментариев

Государственная полиция разыскивает пропавшего Владимира Львова, 1944 года рождения, который 27 марта этого года покинул свой дом в Риге, на Андромедас гатве. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

Особые приметы: рост 180 см, седые волосы. На нем была черная куртка, черная шляпа, темно-синие джинсы и черные туфли.

Государственная полиция призывает всех, кто знает о его возможном местонахождении, сообщить об этом по телефону 112!

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

«Ад на земле»: как в Буче фиксировали преступления армии РФ
Важно

«Ад на земле»: как в Буче фиксировали преступления армии РФ

Продукты в Латвии бьют по кошельку сильнее, чем в ЕС
Важно

Продукты в Латвии бьют по кошельку сильнее, чем в ЕС

Андрис Пиебалгс о панике из-за цен на топливо: будут колебаться, но не вырастут
Важно

Андрис Пиебалгс о панике из-за цен на топливо: будут колебаться, но не вырастут

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В жилом доме прогремел взрыв: соседи рассказывают подробности

Важно 20:44

Важно 0 комментариев

Жительница Сигулдского края в прошедшие выходные оказалась в больнице. В её доме в воскресенье вспыхнул разрушительный пожар, в котором она получила серьёзные ожоги и травмы, сообщает «Degpunktā». Тихий и спокойный воскресный отдых в посёлке Эглюпе прервался в момент, когда в двухэтажном доме взорвался отопительный котёл.

Читать
Загрузка

С 1 апреля в Латвии начинается перерасчет пенсий: кому и сколько?

Новости Латвии 20:39

Новости Латвии 0 комментариев

Начиная с завтрашнего дня, Государственное агентство социального страхования (VSAA) будет автоматически пересчитывать пенсии 141 000 пенсионеров, которые работают или работали ранее, сообщила ЛЕТА представитель (VSAA) Ивета Дайне.

Читать

Миссия: ЖАБА! Нужны добровольцы, чтобы «спасти принца»

Важно 20:32

Важно 0 комментариев

Управление охраны природы сообщает, что по данным добровольцев-спасателей жаб, животное этого года — обыкновенная жаба — уже проснулось, и спасательные работы начались в Вайде, Олайне, Юрмале и Бабите. В других местах миграция может начаться в ближайшие недели.

Читать

Нарва на грани: опасаются ли там вторжения России?

Мир 20:29

Мир 0 комментариев

Нарва - эстонский город на границе с РФ. Сегодня он оказался в центре внимания из-за появления в соцсетях призывов отделиться от Эстонии. Что за этим стоит и каковы настроения местного населения? Репортаж DW.

Читать

«Деньги больше не давать!» Народ высказался против поддержки airBaltic

Важно 20:22

Важно 0 комментариев

Более половины жителей Латвии (58%) не поддерживают дальнейшее финансирование авиакомпании «airBaltic» из государственного бюджета. При этом 61% считают оптимальным решением её объединение с другой европейской авиакомпанией с сохранением бренда и базы в Латвии — свидетельствуют данные опроса по заказу «360 Ziņu».

Читать

Случилось чудо: цены на топливо поползли вниз

Выбор редакции 20:19

Выбор редакции 0 комментариев

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

Читать

За такие деньги ещё и недоливают? PTAC проверяет автозаправки

Важно 20:11

Важно 0 комментариев

На фоне обсуждений роста цен на топливо и сомнений в точности заправок Центр защиты прав потребителей (PTAC) в марте 2026 года проверил крупнейшие сети АЗС в Латвии.

Читать