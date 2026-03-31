Случилось чудо: цены на топливо поползли вниз

31 марта, 2026 16:06

Важно 1 комментариев

LETA

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

На заправках «Circle K Latvia» средняя цена дизеля в понедельник, 30 марта, составляла 2,134 евро за литр, а во вторник снизилась на 7 центов — до 2,064 евро. Аналогичное снижение на 7 центов произошло и на АЗС «Neste Latvija» — с 2,117 до 2,047 евро за литр.

Снизились и цены на бензин 95-й марки: у «Circle K Latvia» — с 1,814 до 1,764 евро за литр, у «Neste Latvija» — с 1,797 до 1,747 евро.

По данным Службы госдоходов, в 2025 году «Neste Latvija» была крупнейшим продавцом топлива в рознице, а «Circle K Latvia» занимала второе место.

Как уже сообщалось, с 1 апреля вступает в силу закон об ограничении роста цен на топливо, предусматривающий временные меры для снижения их влияния на экономику и жителей.

Документ вводит временное снижение акциза на дизель — с 467 до 396 евро за 1000 литров. Для маркированного дизеля, используемого в сельском хозяйстве, ставка составит 21 евро за 1000 литров. Пониженные ставки будут действовать с 1 апреля по 30 июня.

Цель закона — уменьшить влияние роста цен на топливо на расходы домохозяйств, бизнес и инфляцию. Подорожание топлива существенно увеличивает издержки транспорта, логистики и других отраслей, что ведёт к росту цен на товары и услуги.

Рост цен связан с ситуацией на мировых рынках — геополитикой и перебоями в поставках нефти. В последние недели наблюдается резкий рост цен на нефть и дизель, что напрямую влияет и на Латвию из-за высокой зависимости от импорта.

В этих условиях правительство разработало временное решение, чтобы оперативно реагировать на ценовые колебания и сохранить баланс бюджета. Снижение акциза должно частично компенсировать рост цен и помочь стабилизировать экономическую ситуацию.

Премьер-министр Эвика Силина (Новое единство) заявила, что потребует от Государственной службы пожарной охраны и спасения (VUGD) разъяснений относительно технических возможностей интернет-сайта «112.lv». Также министр внутренних дел Рихардс Козловскис (Новое единство) поручил ответственным службам внутренних дел оперативно решить технические нюансы.

В латвийских торговых сетях с выбором яиц проблем нет. Разнообразие упаковок, производителей, цен... И все чаще на упаковках пишут, что яйца снесли куры, не содержащиеся в клетках. Что это означает? От чего зависит размер яйца? И всегда ли деревенские больше?

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник концептуально поддержала для рассмотрения в первом чтении предложенные фракцией Союза зеленых и крестьян (СЗК) поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают обязанность граждан третьих стран, находящихся в Латвии более полугода и участвующих в дорожном движении, получить латвийское водительское удостоверение.

Во время оккупации Бучи многие ее жители рисковали жизнью, документируя военные преступления армии РФ. Эти материалы впоследствии помогли установить причастных к убийствам и насилию мирных жителей.

Rīgas satiksme распространила важное сообщение для пассажиров о необходимости обновить мобильное приложение. С 31 марта в сервисе внедрено новое платёжное решение для повышения безопасности расчётов, и без обновления приложения покупка билетов будет невозможна.

С 2014 года число лиц с двойным гражданством Латвии и России увеличилось в четыре раза, сообщил во вторник на заседании подкомиссии по внутренней безопасности комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции представитель Министерства внутренних дел (МВД).

