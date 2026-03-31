На заправках «Circle K Latvia» средняя цена дизеля в понедельник, 30 марта, составляла 2,134 евро за литр, а во вторник снизилась на 7 центов — до 2,064 евро. Аналогичное снижение на 7 центов произошло и на АЗС «Neste Latvija» — с 2,117 до 2,047 евро за литр.

Снизились и цены на бензин 95-й марки: у «Circle K Latvia» — с 1,814 до 1,764 евро за литр, у «Neste Latvija» — с 1,797 до 1,747 евро.

По данным Службы госдоходов, в 2025 году «Neste Latvija» была крупнейшим продавцом топлива в рознице, а «Circle K Latvia» занимала второе место.

Как уже сообщалось, с 1 апреля вступает в силу закон об ограничении роста цен на топливо, предусматривающий временные меры для снижения их влияния на экономику и жителей.

Документ вводит временное снижение акциза на дизель — с 467 до 396 евро за 1000 литров. Для маркированного дизеля, используемого в сельском хозяйстве, ставка составит 21 евро за 1000 литров. Пониженные ставки будут действовать с 1 апреля по 30 июня.

Цель закона — уменьшить влияние роста цен на топливо на расходы домохозяйств, бизнес и инфляцию. Подорожание топлива существенно увеличивает издержки транспорта, логистики и других отраслей, что ведёт к росту цен на товары и услуги.

Рост цен связан с ситуацией на мировых рынках — геополитикой и перебоями в поставках нефти. В последние недели наблюдается резкий рост цен на нефть и дизель, что напрямую влияет и на Латвию из-за высокой зависимости от импорта.

В этих условиях правительство разработало временное решение, чтобы оперативно реагировать на ценовые колебания и сохранить баланс бюджета. Снижение акциза должно частично компенсировать рост цен и помочь стабилизировать экономическую ситуацию.