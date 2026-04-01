Растения защищают сами себя: посади это — и вредители исчезнут?

Вот список, который звучит почти как секретный набор садовода:
— Укроп
Цветущие зонтики притягивают златоглазок. Их личинки называют «львами тли» — каждая съедает более 200 тлей. Главное — не срезать укроп слишком рано, пусть зацветёт.
— Алиссум (лобулярия)
Мелкие белые цветы — магнит для крошечных хищников, которые уничтожают трипсов и паутинного клеща. А с ними обычно мучаются дольше всего.
— Фенхель
Похож на укроп, но работает иначе: привлекает мух-журчалок. Их личинки могут «зачистить» сотни тлей буквально за ночь.
— Тысячелистник
Идеальная «посадочная площадка» для божьих коровок. А одна такая за жизнь съедает до 5 тысяч тлей. Не улетают — потому что есть еда.
— Космея
Лёгкие цветы привлекают паразитических ос. Они откладывают яйца прямо в гусениц — дальше природа делает всё сама.
— Подсолнечник
Не просто красиво. Это наблюдательный пункт для хищных клопов. Они охотятся из засады и хватают гусениц и жуков.
— Кинза (кориандр)
Если дать ей зацвести, она укроет жужелиц. Днём они прячутся, а ночью выходят на охоту — уничтожают яйца слизней и почвенных вредителей.
— Бархатцы
Привлекают тахин — мух, которые откладывают яйца прямо на вредителей вроде жуков и клопов.
— Гречиха
Растёт быстро — за 4–6 недель уже цветёт. Привлекает полезных ос, которые борются с гусеницами капусты и кукурузы.
Секрет не в одном растении, а в комбинации. Если посадить всё и растянуть цветение, на участке постоянно будет «дежурить» кто-то из полезных хищников.