Марис Краутманис: мир входит в затяжной энергетический кризис (1)

Редакция PRESS 1 апреля, 2026 07:41

Мир 1 комментариев

Scanpix (AP Photo/Martin Meissner, File)

 

Любая серьёзная дискуссия об экономике неизбежно приводит к выводу: даже если через Ормузский пролив уже сегодня вновь начнут свободно проходить танкеры, последствия нынешних событий будут ощущаться ещё долгие годы. Однако война США и Израиля против Ирана продолжается, и её сроки остаются неопределёнными. Фактически уже начался глобальный энергетический кризис. Об этом пишет Марис Краутманис в NRA.

Государства пытаются срочно реагировать на ситуацию. Перебои в районе Ормузского пролива, через который ранее проходило до 35% морских поставок нефти, вызвали рост цен, панику на рынках и разрывы логистических цепочек. Дорожают газ, дизель, бензин, удобрения, пластмассы, металлы и продукты питания.

Параллели с 2022 годом очевидны, но нынешняя ситуация имеет свои особенности. Тогда в июне дизель в Латвии стоил 2,03 евро за литр, бензин - 2,09 евро. Сейчас цена дизеля уже превысила эти уровни, бензин к ним стремится, а автогаз ежедневно обновляет исторические максимумы.

«Текущий энергетический кризис в ЕС пока не сопоставим по масштабу с событиями 2022 года после начала войны в Украине», - отмечает экономист Bloomberg Лионель Лоран.

По его оценке, Европа сегодня менее зависима от поставок из Ближнего Востока, чем ранее от российской нефти и газа. Основной удар от перебоев через Ормузский пролив приходится на страны Азии и Тихоокеанского региона, которые критически зависят от этого маршрута.

Тем не менее рост цен уже ощутим по всей Европе. В Германии и Нидерландах стоимость топлива превысила два евро за литр, в Восточной Европе ниже, а страны Балтии находятся примерно посередине.

Латвия пытается смягчить удар. Сейм в срочном порядке принял закон о снижении акциза на дизель, что должно уменьшить цену примерно на 8,6 цента за литр. Сниженная ставка действует с 1 апреля по 30 июня.

Обсуждаются и другие меры - отмена обязательной примеси биотоплива или введение налога на сверхприбыль. Однако первая даст минимальный эффект, а вторую, как ожидается, бизнес переложит на потребителей.

Параллельно страны вводят жёсткие ограничения. В Германии ограничивают частоту изменения цен на заправках. В ряде стран вводятся нормы потребления топлива, а в Азии - прямое распределение бензина по квотам.

Международное энергетическое агентство назвало происходящее крупнейшим сбоем поставок нефти в истории и предложило меры по сокращению спроса - от удалённой работы до снижения скоростей на дорогах и ограничения авиаперелётов.

Кризис уже влияет на авиацию: компания airBaltic завершила 2025 год с убытком 44,4 миллиона евро и ищет дополнительное финансирование в размере 100-150 миллионов евро. При неудаче не исключается новая поддержка со стороны государства.

Европейский союз, по оценкам экспертов, реагирует медленно, оставляя странам необходимость действовать самостоятельно. При этом возвращение к российскому газу, несмотря на кризис, в Берлине категорически исключают.

Мир входит в фазу, где топливо становится не только дорогим, но и стратегически дефицитным ресурсом. И это только начало процесса, последствия которого будут ощущаться ещё долго

Комментарии (1)
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (1)

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (1)

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (1)

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля (1)

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива (1)

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах! (1)

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет? (1)

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

