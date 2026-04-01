Дроны прилетают, система зависает. Это ли не тревожный сигнал?

В третьем эпизоде беспилотник даже не пересёк границу, однако были разосланы предупреждения жителям приграничья и более отдалённых районов. И именно в этот момент дала сбой система оповещения - приложение 112 зависло.

На этом фоне возникает главный вопрос: готова ли страна к массовым атакам дронов? Речь уже не о классическом вторжении танков или войск. Современная война ведётся иначе - дистанционно, с использованием беспилотников, диверсий и давления на инфраструктуру.

«Мы должны быть уверены, что службы способны молниеносно реагировать и эффективно устранять угрозы - начиная даже с “заблудившегося” дрона».

Отдельный вопрос - техническая готовность. Если Латвия действительно участвует в создании так называемой дроновой коалиции и местные компании способны производить современные беспилотники, почему в реальной ситуации не используются собственные средства перехвата? Почему на дрон едут на автомобиле, а не запускают встречный беспилотник?

Опыт других стран показывает, что угрозу уже воспринимают всерьёз. Украина заключает контракты с частными компаниями на противовоздушную оборону. Германия привлекает украинских инструкторов для подготовки военных. В ряде стран вводятся ограничения и новые меры безопасности.

Однако главный вывод остаётся прежним: характер угроз изменился. Адаптируется ли к нему система обороны - вопрос пока открытый. И именно такие инциденты показывают реальный уровень готовности, а не заявления о ней.

Общество ждёт не успокоительных формулировок, а доказательств - что службы способны действовать быстро, точно и эффективно. Потому что если не получается справиться с малым, уверенности в способности справиться с большим становится меньше.