Дроны прилетают, система зависает. Это ли не тревожный сигнал?

Редакция PRESS 1 апреля, 2026 07:48

Важно 0 комментариев

Latvijas armija

Серия инцидентов с беспилотниками у границ Латвии вскрыла неприятную реальность: система реагирования даёт сбои именно там, где требуется скорость и чёткость. В одном случае дрон не заметили вовремя и не предупредили общество. В другом - заявили о перехвате, но аппарат взорвался до того, как к нему успели добраться. При этом информация расходилась: одни источники утверждали, что дрон украинский, другие - что его происхождение неизвестно. Об этом пишет Роман Мельник на страницах LA.

В третьем эпизоде беспилотник даже не пересёк границу, однако были разосланы предупреждения жителям приграничья и более отдалённых районов. И именно в этот момент дала сбой система оповещения - приложение 112 зависло.

На этом фоне возникает главный вопрос: готова ли страна к массовым атакам дронов? Речь уже не о классическом вторжении танков или войск. Современная война ведётся иначе - дистанционно, с использованием беспилотников, диверсий и давления на инфраструктуру.

«Мы должны быть уверены, что службы способны молниеносно реагировать и эффективно устранять угрозы - начиная даже с “заблудившегося” дрона».
Отдельный вопрос - техническая готовность. Если Латвия действительно участвует в создании так называемой дроновой коалиции и местные компании способны производить современные беспилотники, почему в реальной ситуации не используются собственные средства перехвата? Почему на дрон едут на автомобиле, а не запускают встречный беспилотник?

Опыт других стран показывает, что угрозу уже воспринимают всерьёз. Украина заключает контракты с частными компаниями на противовоздушную оборону. Германия привлекает украинских инструкторов для подготовки военных. В ряде стран вводятся ограничения и новые меры безопасности.

Однако главный вывод остаётся прежним: характер угроз изменился. Адаптируется ли к нему система обороны - вопрос пока открытый. И именно такие инциденты показывают реальный уровень готовности, а не заявления о ней.

Общество ждёт не успокоительных формулировок, а доказательств - что службы способны действовать быстро, точно и эффективно. Потому что если не получается справиться с малым, уверенности в способности справиться с большим становится меньше.

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

