Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше

© LETA 31 марта, 2026 15:55

Важно 0 комментариев

С 2014 года число лиц с двойным гражданством Латвии и России увеличилось в четыре раза, сообщил во вторник на заседании подкомиссии по внутренней безопасности комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции представитель Министерства внутренних дел (МВД).

В 2014 году двойное гражданство Латвии и России было у 1309 человек, а в 2026 году - у 4231 человека. Как указал представитель министерства, это объясняется выбором родителей оформить для детей двойное гражданство.

До наступления 25 лет лица обязаны сделать выбор, гражданство какой страны сохранить. Если этого не сделать, латвийское гражданство может быть утрачено.

В Латвии проживают 2436 лиц с двойным гражданством Латвии и России: в возрастной группе от 1 до 17 лет - 1483 человека, в возрасте от 18 до 25 лет - 510 человек.

В других странах проживают 1038 лиц с двойным гражданством в возрасте до 17 лет и 288 человек - в возрасте от 18 до 25 лет.

В 2014 году отказались от латвийского гражданства, получив российское, 129 человек, в 2017 году - 200 человек, в 2025 году - 15 человек. В свою очередь латвийское гражданство в 2014 году было аннулировано в 23 случаях, в 2017 году - в 116 случаях, в 2025 году - в 166 случаях.

Депутат Национального объединения Янис Домбрава напомнил об инициативе Министерства обороны разрешить откладывать прохождение Службы государственной обороны до 24 лет вместо прежних 26 лет. Он выразил опасения, что часть молодых людей умышленно будут выбирать двойное гражданство, чтобы их не призывали до 24 лет, а по достижении 25 лет смогут выбрать латвийское гражданство.

Директор департамента Службы государственной обороны Министерства обороны Кристерс Граузе пояснил, что данное предложение связано не с вопросами гражданства, а основано на опыте работы с отсрочкой службы, так как был сделан вывод, что ранее установленный возраст не является эффективным для прохождения службы.

По его словам, прежняя практика не показывает подобных случаев уклонения от службы.

Граузе сообщил, что в двух предыдущих отборах призывников доля лиц с двойным гражданством Латвии и России составляла всего около 0,55%, и они были исключены из отбора.

Также возможны случаи, когда у молодого человека есть связи с Россией, например, он посещает родственников. При получении такой информации Служба военной разведки и безопасности проводит оценку рисков. За последние два года было шесть таких случаев, и по всем было дано заключение, что молодые люди не соответствуют требованиям госбезопасности.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

С 1 апреля в Латвии начинается перерасчет пенсий: кому и сколько?
Важно

С 1 апреля в Латвии начинается перерасчет пенсий: кому и сколько?

Бил, душил, связал руки и ноги: полиция освободила рижанку от родного мужа
Важно

Бил, душил, связал руки и ноги: полиция освободила рижанку от родного мужа

«Вас тут все ненавидят»: оскорблявшая украинца пассажирка такси попала на видео
Важно

«Вас тут все ненавидят»: оскорблявшая украинца пассажирка такси попала на видео (1)

Какие яйца полезнее: белые, коричневые, «деревенские»?

Новости Латвии 16:21

Новости Латвии 0 комментариев

В латвийских торговых сетях с выбором яиц проблем нет. Разнообразие упаковок, производителей, цен... И все чаще на упаковках пишут, что яйца снесли куры, не содержащиеся в клетках. Что это означает? От чего зависит размер яйца? И всегда ли деревенские больше?

В латвийских торговых сетях с выбором яиц проблем нет. Разнообразие упаковок, производителей, цен... И все чаще на упаковках пишут, что яйца снесли куры, не содержащиеся в клетках. Что это означает? От чего зависит размер яйца? И всегда ли деревенские больше?

Читать
Загрузка

Концептуально одобрено: гражданам третьих стран разрешат водить только с латвийскими правами?

Новости Латвии 16:10

Новости Латвии 0 комментариев

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник концептуально поддержала для рассмотрения в первом чтении предложенные фракцией Союза зеленых и крестьян (СЗК) поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают обязанность граждан третьих стран, находящихся в Латвии более полугода и участвующих в дорожном движении, получить латвийское водительское удостоверение.

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник концептуально поддержала для рассмотрения в первом чтении предложенные фракцией Союза зеленых и крестьян (СЗК) поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают обязанность граждан третьих стран, находящихся в Латвии более полугода и участвующих в дорожном движении, получить латвийское водительское удостоверение.

Читать

Случилось чудо: цены на топливо поползли вниз

Важно 16:06

Важно 0 комментариев

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

Читать

«Ад на земле»: как в Буче фиксировали преступления армии РФ

Важно 16:04

Важно 0 комментариев

Во время оккупации Бучи многие ее жители рисковали жизнью, документируя военные преступления армии РФ. Эти материалы впоследствии помогли установить причастных к убийствам и насилию мирных жителей.

Во время оккупации Бучи многие ее жители рисковали жизнью, документируя военные преступления армии РФ. Эти материалы впоследствии помогли установить причастных к убийствам и насилию мирных жителей.

Читать

Без этого не сможете купить билет: Rīgas satiksme напоминает

Новости Латвии 15:58

Новости Латвии 0 комментариев

Rīgas satiksme распространила важное сообщение для пассажиров о необходимости обновить мобильное приложение. С 31 марта в сервисе внедрено новое платёжное решение для повышения безопасности расчётов, и без обновления приложения покупка билетов будет невозможна.

Rīgas satiksme распространила важное сообщение для пассажиров о необходимости обновить мобильное приложение. С 31 марта в сервисе внедрено новое платёжное решение для повышения безопасности расчётов, и без обновления приложения покупка билетов будет невозможна.

Читать

Сайт положили сами? VUGD ответил Силине

Важно 15:44

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Эвика Силина (Новое единство) заявила, что потребует от Государственной службы пожарной охраны и спасения (VUGD) разъяснений относительно технических возможностей интернет-сайта «112.lv». Также министр внутренних дел Рихардс Козловскис (Новое единство) поручил ответственным службам внутренних дел оперативно решить технические нюансы.

Премьер-министр Эвика Силина (Новое единство) заявила, что потребует от Государственной службы пожарной охраны и спасения (VUGD) разъяснений относительно технических возможностей интернет-сайта «112.lv». Также министр внутренних дел Рихардс Козловскис (Новое единство) поручил ответственным службам внутренних дел оперативно решить технические нюансы.

Читать