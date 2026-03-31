Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше

В 2014 году двойное гражданство Латвии и России было у 1309 человек, а в 2026 году - у 4231 человека. Как указал представитель министерства, это объясняется выбором родителей оформить для детей двойное гражданство.

До наступления 25 лет лица обязаны сделать выбор, гражданство какой страны сохранить. Если этого не сделать, латвийское гражданство может быть утрачено.

В Латвии проживают 2436 лиц с двойным гражданством Латвии и России: в возрастной группе от 1 до 17 лет - 1483 человека, в возрасте от 18 до 25 лет - 510 человек.

В других странах проживают 1038 лиц с двойным гражданством в возрасте до 17 лет и 288 человек - в возрасте от 18 до 25 лет.

В 2014 году отказались от латвийского гражданства, получив российское, 129 человек, в 2017 году - 200 человек, в 2025 году - 15 человек. В свою очередь латвийское гражданство в 2014 году было аннулировано в 23 случаях, в 2017 году - в 116 случаях, в 2025 году - в 166 случаях.

Депутат Национального объединения Янис Домбрава напомнил об инициативе Министерства обороны разрешить откладывать прохождение Службы государственной обороны до 24 лет вместо прежних 26 лет. Он выразил опасения, что часть молодых людей умышленно будут выбирать двойное гражданство, чтобы их не призывали до 24 лет, а по достижении 25 лет смогут выбрать латвийское гражданство.

Директор департамента Службы государственной обороны Министерства обороны Кристерс Граузе пояснил, что данное предложение связано не с вопросами гражданства, а основано на опыте работы с отсрочкой службы, так как был сделан вывод, что ранее установленный возраст не является эффективным для прохождения службы.

По его словам, прежняя практика не показывает подобных случаев уклонения от службы.

Граузе сообщил, что в двух предыдущих отборах призывников доля лиц с двойным гражданством Латвии и России составляла всего около 0,55%, и они были исключены из отбора.

Также возможны случаи, когда у молодого человека есть связи с Россией, например, он посещает родственников. При получении такой информации Служба военной разведки и безопасности проводит оценку рисков. За последние два года было шесть таких случаев, и по всем было дано заключение, что молодые люди не соответствуют требованиям госбезопасности.