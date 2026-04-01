Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 13. Апреля Завтра: Egils, Nauris
Доступность

Дизель в Латвии пошёл вверх! Снижение акциза не сработало

Редакция PRESS 1 апреля, 2026 07:57

Важно

С 1 апреля в Латвии вступило в силу временное снижение акцизного налога на дизельное топливо. Однако уже в первый день рынок отреагировал противоречиво: цены на заправках не только не снизились повсеместно, но в отдельных сетях даже выросли.

По данным агентства LETA, в сети Circle K Latvia средняя цена дизеля снизилась на 1% - с 2,064 до 2,044 евро за литр. В то же время на заправках Neste Latvija дизель подорожал на 3,4% - с 2,047 до 2,117 евро за литр.

Рост цен затронул и бензин. В Circle K Latvia стоимость 95-го бензина увеличилась с 1,764 до 1,864 евро за литр. В Neste Latvija цена выросла с 1,747 до 1,797 евро за литр.

Таким образом, эффект от снижения акциза оказался неоднозначным: вместо ожидаемого удешевления часть потребителей столкнулась с ростом цен уже в день вступления закона в силу.

Закон предусматривает снижение акциза на дизель с 467 до 396 евро за 1000 литров. Для сельскохозяйственного дизеля ставка установлена на уровне 21 евро за 1000 литров. Льготный режим будет действовать до 30 июня.

В Министерстве финансов ранее прогнозировали, что мера позволит снизить цену примерно на 8,6 цента за литр с учётом НДС. Однако текущая динамика показывает, что на стоимость топлива влияют и другие факторы, включая ситуацию на мировых рынках.

Латвийский рынок остаётся зависимым от импорта топлива, поэтому рост цен на нефть и сбои в поставках напрямую отражаются на конечной стоимости для потребителей.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Важно

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
Важно

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Важно 11:36

Важно 0 комментариев

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Читать
Загрузка

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

Важно 11:25

Важно 0 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Читать

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Мир 11:23

Мир 0 комментариев

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Читать

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Выбор редакции 11:15

Выбор редакции 0 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Читать

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Важно 11:02

Важно 0 комментариев

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Читать

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

Новости Латвии 10:55

Новости Латвии 0 комментариев

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Читать

Хочу взять в долг у друга крупную сумму: как по правилам?

Юридическая консультация 10:47

Юридическая консультация 0 комментариев

-У меня есть возможность одолжить у друга 10 000 евро. Конечно, будем подписывать договор займа. Заем я должен буду вернуть через год без процентов. Не знаю, имеет ли значение – мы оба граждане Латвии. В каком случае будет считаться, что это мой доход и мне надо будет платить налог? Надо будет указывать заем в декларации?

Читать