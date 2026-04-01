Дизель в Латвии пошёл вверх! Снижение акциза не сработало

По данным агентства LETA, в сети Circle K Latvia средняя цена дизеля снизилась на 1% - с 2,064 до 2,044 евро за литр. В то же время на заправках Neste Latvija дизель подорожал на 3,4% - с 2,047 до 2,117 евро за литр.

Рост цен затронул и бензин. В Circle K Latvia стоимость 95-го бензина увеличилась с 1,764 до 1,864 евро за литр. В Neste Latvija цена выросла с 1,747 до 1,797 евро за литр.

Таким образом, эффект от снижения акциза оказался неоднозначным: вместо ожидаемого удешевления часть потребителей столкнулась с ростом цен уже в день вступления закона в силу.

Закон предусматривает снижение акциза на дизель с 467 до 396 евро за 1000 литров. Для сельскохозяйственного дизеля ставка установлена на уровне 21 евро за 1000 литров. Льготный режим будет действовать до 30 июня.

В Министерстве финансов ранее прогнозировали, что мера позволит снизить цену примерно на 8,6 цента за литр с учётом НДС. Однако текущая динамика показывает, что на стоимость топлива влияют и другие факторы, включая ситуацию на мировых рынках.

Латвийский рынок остаётся зависимым от импорта топлива, поэтому рост цен на нефть и сбои в поставках напрямую отражаются на конечной стоимости для потребителей.